León, Guanajuato.- Por miedo, muchos músicos de León pierden eventos que les ofrecen en ciudades como Celaya, Salamanca, Valle de Santiago, Irapuato y Uriangato.

Personas que se dedican a ese oficio platicaron que entre ellos se alertan debido a la inseguridad en dichas ciudades.

Y esta la viven desde que salen a las carreteras. Por ello los músicos prefieren perder el trabajo que arriesgarse.

Saben que al ir a aquellas ciudades se ponen en riesgo de ser víctimas de algún delito.

“Han robado completamente todo, hasta las camionetas, camiones. A unos conocidos los bajaron en la carretera y tuvieron que caminar un montón hasta un pueblo y conseguir un teléfono para que regresaran por ellos”, comentó un conocido músico solista leonés, quien ha cantado con grupos internacionales.

Y agregó que: “Solo una vez me animé a tocar en Celaya y eso porque fue un evento privado y de personas de Querétaro”.

No me fui ni en transporte particular por lo mismo, porque solo ven que son trocas de sonido y ya valió”.