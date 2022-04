León, Guanajuato.- La delincuencia se ha apoderado de las carreteras de Guanajuato.

Un empresario leonés hizo pública su mala experiencia en sus redes sociales.

Todo ocurrió en el tramo entre de la carretera Celaya–Querétaro, a la altura de Apaseo el Grande, donde nunca se ve vigilancia policial de ningún nivel de gobierno.

El afectado relató en un texto la manera en que operan estos asaltantes.

Sus familiares y amigos reenviaron este escrito a más gente con la finalidad de que tomen precauciones y en espera de que las autoridades hagan algo al respecto.

Inseguridad en Guanajuato: Lo asaltan al cambiar de carril

El empresario contó que el pasado miércoles 30 de marzo a las 10 de la mañana emprendió un viaje por carretera hacia Querétaro a una cita de trabajo.

Su asalto ocurrió en el municipio de Apaseo el Grande.

Relató que cambió al carril de baja velocidad para comerse un baguette que había comprado en una cafetería.

“En menos de lo que pensé tenía una camioneta a mi lado izquierdo con 2 personas apuntándome (con armas de fuego) y ordenándome que me orillara, era imposible escapar debido a que se me habían metido y me estaban apuntando”, escribió el empresario de quien no se revelará su identidad para evitar represalias de sus agresores.

Contó que uno de esos hombres se subió a su vehículo y le pidió que siguiera la camioneta.

Lo obligó a que se metiera a la comunidad de Obrejuelo.

“Frente a una escuela a la vista de niños jugando futbol me cambiaron de camioneta a punta de pistola y con la cabeza tapada, así me tuvieron por aproximadamente 3 horas dando vueltas por el cerro con la incertidumbre de qué pasaría, aunque me decían que únicamente iban por la camioneta, nunca sabes qué creer”, escribió lastimosamente.

Inseguridad en Guanajuato: Lo liberan y pide ayuda a un conductor

En la oficina de la víctima ya sospechaban que algo le había pasado, por lo que no dejaban de marcar a su celular.

El asaltante le anotó el teléfono de un allegado a la víctima para que al liberarlo le llamara y fueran a su rescate.

a era la 1:30 pm y me pidió que me bajara y me quedara en un árbol esperando con la supuesta promesa de que regresaría por mí y me acercaría a la carretera para pedir ayuda”.

A los 10 minutos pasó una camioneta con un hombre que llevaba alimento de ganado, amablemente le prestó el teléfono y lo llevó a Querétaro.

El afectado pudo comunicarse con sus allegados y regresó a León. Sus captores se llevaron su camioneta, reloj, teléfono, anillo, computadora y demás artículos que llevaba a su cita.

“Todo esto no lo platico por morbo ni mucho menos, sino para prevenir a otras personas a que no vivan esta situación y tomen sus precauciones y de igual manera cuestionar la situación actual de Guanajuato y preguntarnos ¿qué están haciendo las autoridades federales y estatales? ya que esto fue a plena luz del día, y como me dijo el asaltante ‘al día nos levantamos varios carros y sin problema’”.

Lamentablemente ayer me pasó a mí, pero esta gente sin escrúpulos. Mañana asaltan familias completas y ¿quién les hace algo?”, finalizó así de relatar el asalto que sufrió a plena luz del día.

