León, Guanajuato.- Empresarios de Guanajuato condenaron la muerte de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la UG a manos de un agente de la Guardia Nacional.

Es lamentable lo que pasó con una persona inocente, expuso Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de Coparmex.

El empresario expuso que no porque sea un hecho aislado se deba tachar de mala a la Guardia Nacional. Sin embargo, condenó su actuar, más cuando un estudiante pierde la vida por una autoridad responsable de cuidarnos.

México se está llenando de Guardia Nacional y los recursos son limitados”.

El empresario cuestionó el proceso de capacitación que les están dando a los elementos para que la preparación sea táctica, profesional y emocionalmente, antes de sacarlos a la calle.

“Habrá que darle seguimiento y las autoridades deberán esclarecer qué fue lo que pasó, cómo fue el hecho y esclarezcan”.

Inseguridad en Irapuato: No es la primera vez

“Es muy lamentable y lo peor es que no es la primera vez”, dijo Ismael Plascencia Núñez, coordinador de Concamin Bajío.

El titular de Concamin Bajío pidió a las autoridades que “se pongan las pilas” y que antes de disparar se fijen.

Consideró excesivo que la Guardia Nacional dispararse si no estaban siendo atacados, que no les sea tan fácil jalar el gatillo. “No se justifica que les hayan disparado si no traían armas, me parece excesivo”.

Inseguridad en Irapuato: No ve soluciones concretas

“Veo mucha Guardia Nacional por todos lados, pero no veo en concreto que la seguridad haya aumentado con su presencia. Así lo consideró Luis Gerardo González García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

El empresario consideró que a la GN le falta prever antes de actuar, consideró más factible invertir en tecnología de inteligencia. Dijo que los empresarios y la sociedad organizada deben colaborar con las autoridades.

Hay muchos elementos, se debería invertir mejor en temas de tecnología para prevención más que de reacción”.

