Investigan a posibles policías que se llevaron al cerro a mujer y abusaron de ella

León, Guanajuato - El Consejo de Honor y Justicia de la Presidencia Municipal de León inició por oficio una investigación contra posibles policías que abusaron de una mujer.

Esto luego de que en redes sociales se denunció el caso.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos informó ayer que buscó comunicación con la joven que denunció los hechos y que al parecer es cercana a la presunta víctima.

También señaló que se revisa si los policías presuntamente involucrados pertenecen a la Policía de León o a alguna otra corporación.

En las publicaciones señala que los hechos ocurrieron el 6 de junio entre 5:00 y 6:00 de la tarde en la zona de Duarte.

Luego detalla que tras una búsqueda la víctima fue localizada en el Eje Metropolitano.

Tras la publicación en Instagram, la alcaldesa Alejandra Gutierrez le respondió también por la misma vía a la joven denunciante.

“Te escribo como Presidenta Municipal y como mujer, de igual forma comparto contigo el profundo dolor que significa que una de nosotras sea violentada en cualquiera de sus formas.

Por tal motivo, me acerco a ustedes, para tenderles la mano y decirles que no están solas, pongo a su disposición todos los medios, los apoyos y la atención integral necesaria para hacer las denuncias correspondientes. En todo momento he sido empática con la situación y por este medio me acerco para colaborar en todo lo que necesiten y dar seguimiento a este tema tan delicado” señaló.