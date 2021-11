Protestan afuera de Presidencia los vecinos desalojados de Jardines de Capellanía

León, Guanajuato.- Esta mañana unas 20 personas que fueron desalojadas de Jardines de Capellanía el miércoles pasado, se manifestaron afuera de la Presidencia Municipal.

Uno de los manifestantes afirmó que el despojo fue ilegal porque se violaron las garantías individuales, una de las cuales establece que ninguna persona puede ser molestada en su casa ni su familia sin una orden judicial. Pues afirmó que en este caso los policías no mostraron una orden judicial para entrar al predio.

El 17 de noviembre, policías municipales desalojaron a 25 familias de la colonia Jardines de Capellanía, ubicada en un terreno de 25 hectáreas, contiguas a las instalaciones de la empresa Michelín, reclamadas por su dueño José Luis Díaz del Castillo.

Con pancartas los vecinos desalojados de Jardines de Capellanía aseguraron que no son "paracaidistas". Foto: Catalina Reyes.

Acompañados por personal del Juzgado Tercero y una orden judicial, con maquinaria pesada tiraron la puerta de acceso a la colonia.

Al respecto, este lunes en la manifestación en la Plaza Principal, uno de los oradores reclamó que no dejaron a las familias sacar sus cosas de sus casas.

“Queremos desmentir categóricamente que quisieron denostar nuestro proyecto comunitario”, afirmó.

Además de que exigieron justicia para los desalojados, no más asesinatos, no más violencia en general, no más violencia de género, trabajo digno, vivienda digna, tarifa justa de agua, transporte público eficiente y lugar para los estudiantes en preparatorias y universidades.

También pidieron no más abusos policiacos y no más represión. Anunciaron que mañana realizarán una marcha desde el Arco de la Calzada al Palacio Municipal a las 4 de la tarde.

LALC

Las noticias de AM en

Síguenos