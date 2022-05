Jóvenes de León difieren sobre decreto para prohibir vapeadores

León, Guanajuato.- Como injusto y contradictorio, tendencioso y otros como acertado, fumadores de cigarros electrónicos o vapers ven el decreto del presidente AMLO para prohibir su comercialización y circulación.

Algunos dijeron que la prohibición solo traerá venta ilegal, o en el peor de los casos orillará al consumo de tabaco, provocando una mayor repercusión a la salud.

LEE ADEMÁS: La Fenal convoca a escritores jóvenes para 'Lucha Libro'

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

No faltará quién venda vapeadores, puede haber maneras de conseguirlo aunque claro, un poco más caro, pero aquel que en realidad le guste vapear buscará la manera de adquirir un vapeador o en el peor de los casos, volver al cigarro”, dijo un fumador.

Aunque para algunos es una medida extrema, para otros es una buena oportunidad para dejar por completo de fumar.

Depende de la marca, los consumidores de cigarrillos electrónicos gastan entre 160 y 500 pesos al mes.

“Se han hecho muchos estudios comprobando qué tan saludable es el vapeo en los consumidores y los resultados han sido tanto buenos como malos, creo que es una buena alternativa para aquellos que son adictos al cigarro clásico y se deberían enfocar en mejorar los productos para el vapeo, el hecho de prohibir su comercialización no va a mejorar la salud de todos aquellos al contrario, puede empeorar la situación ya que buscarán alternativas como lo es el cigarro”, opinó otro consumidor.

LEE ADEMÁS: Analizan entrada gratuita para niños en el Festival de Verano

Quienes recurren al cigarro electrónico, gastan en promedio de 160 pesos a 500 pesos mensuales, dependiendo de la frecuencia de su consumo, así como las marcas que adquieren.

Así opinan sobre los vapeadores

No me parece mala idea, los vaporizadores son muy peligrosos, especialmente los baratos, son productos que tienen que tener un muy alto control de calidad, el material tiene que ser de alta calidad y la gran mayoría no lo son, sin mencionar que la sensación al fumar, muchas veces es inexistente”.

Adrés Tavares

“Hay mucha información sobre los daños que causa, pero hablando con personas profesionales en este tema, y en lo personal, me ha ayudado bastante el vapeador por temas de salud, además de que se ha demostrado que es menos dañino que el cigarro”.

Dulce Hernádez

Conozco a muchos vapers, la mayoría lo dejaron porque cerraron muchas tiendas y después las hicieron clandestinas, ya no es tan común ver a gente con su cigarro electrónico”.

Daniela Salgado

"Me parece injusto, si contiene nicotina y otros no contienen tantos químicos, comparado con los cigarros convencionales, además no apesta la ropa y no molesta a la mayoría de las personas”.

Roberto Nava

Si en realidad se quiere ir quitando los productos que dañan a la salud debería también prohibir la comercialización de cigarros y alcohol, que de hecho la empresa Marlboro dejará de vender cigarros al menos en Reino Unido”.

Fabián Ávila

“Considero que es una buena medida, ante su prohibición intentaría dejarlo”.

Bernado Olvera