León, Guanajuato.- La regidora Lucía Verdín ‘La Wera Limón’, de Movimiento Ciudadano, denunció que en algunos comercios de León se niega el ingreso a personas trans, aunque no precisó cuáles establecimientos ni en dónde.

Por lo cual planteó que dentro del Reglamento de Establecimientos Comerciales se establezca la obligación de poner un letrero que diga: “en este establecimiento no se discrimina por cuestión de raza, sexo, situación económica ni por ningún otro motivo”.

Esto lo propuso durante la sesión de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, esta mañana. Sin embargo, su propuesta no fue aceptada porque se argumentó que el Cabildo no tiene facultades en materia de sanción de la discriminación.

Lucía Verdín ‘La Wera Limón’, regidora de Movimiento Ciudadano, propuso la obligación de poner en los comercios un letrero que diga: “en este establecimiento no se discrimina por cuestión de raza, sexo, situación económica ni por ningún otro motivo”. Foto: Staff AM.

La regidora 'La Wera Limón' señaló que hace unos días una persona trans acudió a un establecimiento y no la dejaron entrar porque su cara no correspondía con la fotografía de su credencial de elector.

Por lo que insistió en que se ponga una placa prohibiendo la discriminación en un lugar visible. Y comentó que se debería establecer la debida sanción, porque no se cumple esta disposición.

En los establecimientos sí existe esta discminicación por algún motivo y se escudan en el derecho de admisión, que no existe, porque la ley marca que no puede presentarse ningún tipo de discriminación.

Un empleado de función edilicia explicó que se tendría que establecer una sanción específica para quien no cumpliera con esta obligación, pero Fiscalización no tendría posibilidad de sancionar ante el incumplimiento. Y la regulación no formaría parte de la Ley de Bebidas Alcohólicas.

El síndico José Arturo Sánchez Castellanos comentó que ya hay algunos establecimientos que ya contemplan estos anuncios. Pero preguntó a cuál instancia podría mandarse la propuesta de la regidora para que la tomaran en cuenta.

Rechazan propuesta de ‘La Wera Limón’

El regidor Hildeberto Moreno Faba, del PAN, dijo que tampoco está de acuerdo en que exista discriminación por cualquier motivo.

Pero aclaró que en caso de incluir en el Reglamento de Establecimientos Comerciales la propuesta de la regidora se estaría estableciendo una obligación adicional para los prestadores de servicios, pero el Ayuntamiento no tendría las facultades para sancionar este tipo de actos de discriminación.

Por lo que explicó que se tienen que revisar más a detalle las disposiciones que tendrían que estar sustentadas en un dispositivo legal y también deberían fortalecerse con convenios que pudieran suscribirse para posibilitar el cumplimiento.

“Para que no quedara en un simple anuncio para poder tener las facultades y la competencia para hacer efectivo ese mero anuncio. Sabemos que está prohibida la discriminación porque está en la Constitución, pero no se trata de nada más estar poniendo anuncios, sino tener las competencias efectivas para generar una obligación a los prestadores de servicios”, argumentó.

LEE ADEMÁS: Reitera PAN de Guanajuato rechazo al aborto y matrimonio igualitario.

La regidora Lucía Verdín 'La Wera Limón' consideró que no se debe poner una obligación sobre otra obligación ya existente. Aún así, no fue aceptada su propuesta.

LALC

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos