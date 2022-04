La señora Juana se tomó 5 cervezas y la encerraron todas estas horas en Cepol

León, Guanajuato.- Un sábado, la señora Juana Trejo se tomó cinco cervezas alrededor de las 6 de la tarde, pero al regresar a su casa pasó por el alcoholímetro y la mandaron 12 horas a Cepol Poniente.

Me agarraron en Torres Landa, me dijeron primero que no traía grados de alcohol, pasé el examen, pero me hicieron soplar dos veces la misma pipeta y luego dijeron que traía muchos grados de alcohol”, platicó la señora.