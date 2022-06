Le da 'mala espina' su pasajero, le dijo que lo esperara tantito y le robó el taxi

Guanajuato.- En sólo 10 minutos dejaron al taxista José Jerónimo Guerrero sin chamba, pues le robaron el carro y más tarde fue localizado desvalijado, sin llantas, sin acumulador y sin radio.

Fui a llevar un pasaje de la Universidad de la Salle a Las Joyas; ya de regreso, en donde se localiza el kiosko de Las Joyas , una persona con sandalias me solicitó el servicio, pero ya al abordarlo me dio mala espina y le di una tarifa alta para que desistiera, 80 pesos por un par de kilómetros”.

Eran alrededor de las 6 de la tarde y el hombre aceptó el cobro.

Apenas se subió y me pagó por adelantado con un billete de 100 pesos y hasta me dijo que me quedara con el cambio, pero al llegar al destino, Joyas de Castilla, me dijo que lo esperara tantito, pues ya me había pagado”.