Le niegan vacuna COVID por no tener INE

León.- Alberto Pérez tiene un taller mecánico y de hojalatería, el día que asistió a ponerse la vacuna no lo aceptaron pues le faltaba su INE y los Servidores de la Nación le negaron acceso al punto de vacunación cuando llegó para aplicársela.

En la oficina del Instituto Nacional Electoral de la colonia Arbide le dijeron que tardarían varias semanas en renovarla, por lo que perdió ambas oportunidades para vacunarse.

“Fue un poco de desidia, pero llevaba los otros documentos, no me los aceptaron y me trataron muy mal en los puntos”, explicó.

Debido al retraso de las oficinas oficiales para poder sacar sus documentos, como un acta de nacimiento en el Registro Civil, la pérdida de tiempo es su excusa.

“Muchos de estos trámites me quitan tiempo que para mí es valioso, tengo que sacar dinero para mi familia y si no trabajo un día es pérdida, sé que debo vacunarme”, dijo.

Tras varios regaños de sus hijos y la nula oportunidad de ponerse el refuerzo en León porque no tiene las otras dosis, espera poder vacunarse ya con la que sea.

