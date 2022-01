León, Guanajuato.- Una reestructura de los servicios que ofrecerán y el ataque de hombres armados el pasado 20 de octubre provocaron que las 14 estaciones de policía de la ciudad estén cerradas al público.

Creadas en 2019 con el objetivo de ofrecer a los leoneses servicios como asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social, además de recibir denuncias, hoy funcionan únicamente como casetas donde los oficiales canalizan a los leoneses a las delegaciones de policía.

Las casetas cercanas a la ciudadanía fueron impulsadas por el ex alcalde Héctor López Santillana como un proyecto innovador.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León (SSPPC) aseguró que no cerrarán de manera definitiva e informó que se está realizando un proceso de reestructura de los servicios que ofrecen, aunque no hay fecha para su reapertura.

Los servicios y la operatividad en estas estaciones de policía también se modificaron luego de que el pasado 20 de octubre delincuentes atacaron las estaciones de policías ubicadas en León II y Jardines de Jerez, además de una caseta en bulevar Vasco de Quiroga.

Como resultado de estos ataques, murió el oficial Pascual, que se encontraba en una caseta en el bulevar Vasco de Quiroga, mientras que al menos otros dos quedaron lesionados, además de una trabajadora social que se encontraba en la estación ubicada en la colonia León II.

Luego de lo ocurrido, los mismos trabajadores administrativos y de trabajo social también solicitaron a la Secretaría de Seguridad de León hacer cambios ante el alto riesgo que representaba para ellos permanecer en estos espacios.

Sin embargo, la Secretaría informó que las agresiones no tienen relación con el cambio en los servicios, sino que se trata de una reestructuración que se hará en la nueva administración, que inició el 10 de octubre, unos días antes del ataque simultáneo.

“Se está haciendo una nueva estructura de trabajo y servicios por la nueva administración, el enfoque sigue siendo de proximidad”, informó la Secretaría de Seguridad.

Aunque en algunas estaciones se informa al público que hay atención psicológica, de trabajo social, AM constató que ya no se atiende de manera directa en el sitio y nadie que no sea un elemento de seguridad puede entrar a las comandancias.

A los leoneses que acuden a solicitar algunos de los servicios que se ofrecían en estas estaciones de policía, ya sea de asesoría jurídica con algún abogado, trabajador social o psicólogo, se les canaliza a la Delegación Norte.

En la Delegación Norte de Policía sí se sigue ofreciendo esta atención integral a los ciudadanos, lo mismo que en las otras 12 delegaciones que existen en el Municipio.

Cada estación de policía cambió su manera de operar, y solo hay policías que se rolan para resguardar los edificios, y puertas y ventanas se mantienen cerradas para cualquier civil.

Los puntos que fueron designados como lugares seguros donde las personas podían acudir para recibir otros servicios de 7 de la mañana a 10 de la noche, ahora están limitados a ser puntos de información y de atención de reportes, los mismos que canalizan a la central de emergencias.

Este modelo fue impulsado por el expresidente municipal, Héctor López Santillana, quien en su primer informe de su segundo trienio presumió de ser una estrategia de vanguardia para la seguridad pública.

A este programa de seguridad pública de proximidad ciudadana se le invirtieron 14 millones 16 mil 762 pesos, 5 millones 600 fueron invertidos en obra y los 8 millones 416 mil 762 restantes en equipamiento.

Esto con la finalidad de realizar un trabajo más cercano con la gente, con un modelo de patrullaje estratégico en 145 zonas de las 13 delegaciones, donde están instaladas las 14 estaciones de policía.

Hoy la mayoría de estos servicios son nulos en los puntos que visitó AM.

Estas comandancias, como también se les llama a las estaciones de policía, sólo canalizan los reportes mediante un aviso de radio al Cepol Norte para alertar de conflictos.

Ya no se hace base de comandantes o elementos, tampoco hay unidades de policía cercanas y en turno todos los oficiales de la zona se están moviendo constantemente.

Cierran paso a ciudadanos

En la comandancia de León 1, en la calle Ángel Vázquez Negrete 227, la puerta y ventanas son de metal reforzado, los vidrios son polarizados, es un búnker en lugar de un punto de atención ciudadana, ya que se encuentra cerrado.

Antes había personal para dar atención integral a los conflictos familiares y vecinales, ahora solo hay oficiales cuidando y por precaución solo se abre la puerta un poco para dar información.

La atención es de 7 de la mañana a 10 de la noche pero sin personal que ejerza ese horario, solo es una caseta de policía más.

La estación de León I es la más vigilada de las 13 visitadas por AM, hay 2 cámaras en los flancos de la construcción, hay baños públicos, pero están bloqueados y abandonados.

AM consultó sobre los servicios que ofrecían a los policías que se encontraban en ese momento, y canalizaron a la Delegación Norte de Policía.

En la comandancia del Centro, ubicada en Rosas Moreno 302-A, esquina con Independencia en San Juan de Dios, continúa con recelo la atención integral.

Aunque sí hay abogados, trabajadores sociales y psicólogos, en lo interno el funcionamiento cambió, nadie que no tenga cita y sea ajeno pasa de las indicaciones que el oficial dé.

Pocas veces los mismos oficiales están en el punto, tampoco se hace base por mucho tiempo y el comandante de la zona solo llega a revisar y se sale, ya no se queda.

Esta forma de operar se repite en las comandancias de San Pedro de los Hernández, Los Ángeles, San Miguel y Santa Cecilia, así como en León 2, Las Joyas y Villas de Barceló.

Solo en la comandancia de Maravillas en la calle Juan de Ávalos, se registró atención de abogado, psicólogo y trabajador social de 7 am a 10 pm.

Aunque vecinos aseguraron que a veces ya no hay personas que no sean policías y en promedio son tres o cuatro personas a diario quienes buscan otros servicios aparte de reportar riñas o conflictos.

Otra de las estaciones de policía es la ubicada en el bulevar Mariano Escobedo, en la colonia León II, en la que de acuerdo con vecinos, pocas veces se ve personal de policía, algunos solo llegan para lavar las unidades, pero no hay ninguna trabajadora social.

“De repente llegan a lavar las patrullas, pero ya no se ve nadie, después de cuando los balearon, ya no hubo atención”, dijeron los vecinos de esta colonia.

