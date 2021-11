Aprueban propuesta de 5 integrantes del Comité que organiza elección de Contralor Municipal

León, Guanajuato.- La Comisión de Contraloría del Ayuntamiento aprobó la propuesta de los 5 integrantes del Comité Municipal Ciudadana que pondrá a consideración del Cabildo el próximo lunes y que organizarán el proceso de elección del contralor municipal.

Los propuestos son:

Sergio Ramírez Martínez Luis Felipe Carpizo Ituarte Alma Delia Lopez Orozco Ivette Vallejo Esteban María Fernanda Rivera Gutiérrez

Porque la convocatoria señala que en la conformación del comité prevalecerá la paridad de género.

De acuerdo con sus calificaciones obtenidas, le correspondía ser propuesto a Luis Lorenzo Sandoval Ascencio, que obtuvo el tercer mejor puntaje. Pero no lo consideraron porque, para atender a la paridad de género y no discriminación, se incluyeron 3 mujeres y 2 hombres.

Esto, después de que se postularon 9 personas, sólo 8 cumplieron con los requisitos documentales y estos fueron entrevistados personalmente por los regidores y síndicos de esta comisión.

La calificación se tomó en cuenta valorando la experiencia en general de cada aspirante, y en específico de fiscalización, así como su desempeño en las entrevistas.

León: Objeta Arturo Sánchez Castellanos a una mujer

El síndico José Arturo Sánchez Castellanos objetó: “Yo en lo personal no estoy de acuerdo en que la señora Alma Delia López esté en el número 3, sino en el número cinco, porque en la entrevista no estuvo tan bien”.

La regidora Lucía Verdín señaló que no hubo participación ciudadana en esta selección. “Yo sí diría que habría que hacer una reconsideración”, para que otras personas que no participaron puedan hacerlo, es decir, que quienes no tuvieron oportunidad de participar, puedan hacerlo. Por lo que votó en contra.

Calificaciones obtenidas por los aspirantes

Sergio Ramírez Martinez - 96 puntos

Luis Felipe Carpizo Ituarte - 93

Luis Lorenzo Sandoval Ascencio - 92

Alma Delia López Orozco - 71

Ivette Vallejo Esteban - 65

María Fernanda Rivera Gutiérrez - 59

José Luis Escobar Hernández - 55

