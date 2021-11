León, Guanajuato.- El Comité de Adquisiciones de la Presidencia Municipal aprobó la contratación, mediante adjudicación directa, como excepción de licitación pública, del mantenimiento del motor del helicóptero municipal.

Esto se hará por 179 mil 103 dólares, con IVA incluido, equivalente a 3 millones 672 mil 914 pesos.

Mario Campos, director de Servicios, informó que el helicóptero Bell III B marca Rolls Royce tiene 4,639 horas de vuelo. Tiene una capacidad para 4 pasajeros. Pero como resultado de la revisión interna del motor, éste se mantiene inoperante en espera de ser reparado.

TE PUEDE INTERESAR: Cuesta $4 millones la reparación del Halcón de la Policía de León

Detalló que el 8 de abril, a solicitud de la Dirección de Planeación y Administración solicitó dar mantenimiento, con base en un manual, con costo de 462 mil 666 pesos con IVA aplicado. Fue reparado ese mismo mes.

Entre 21 de abril y 25 de mayo, la empresa Action Aircraf México SA de CV. realizó el servicio. Y encontró que como resultado de la operación, un desgaste natural y “discrepancias” en el motor.

El 3 de noviembre, la misma dirección solicitó la contratación del servicio para reparar las “discrepancias” detectadas. Y solicitó la adjudicación directa, como excepción de licitación, a la misma empresa Action Aircraf México SA de CV, que es la que actualmente tiene el motor.

Campos expuso que esta es una empresa 100% mexicana, fundada en 2004, tiene su sede en los hangares de la Ciudad de México. Está certificada para dar mantenimiento a la marca Rolls-Royce-50, que es el modelo del helicóptero municipal.

León: Tiene 20 o 30 años de vida útil más

La cotización que presentó para la reparación es de 179 mil 103 dólares, con IVA incluido, equivalente a 3 millones 672 mil 914 pesos dinero que sí está disponible en la Presidencia Municipal y que saldrá de la partida “reparación y mantenimiento de equipo de transporte”.

El capitán Julio Rodríguez, piloto de la aeronave, funcionario mencionó que por las horas de vuelo, éste podría durar muchos años. Dijo que este helicóptero tiene aproximadamente 20 años de vida y sus horas de vuelo son muy pocas. Por lo que pronosticó que tiene otros 20 o 30 años de vida más si se le da mantenimiento.

La tesorera municipal explicó que la excepción de adjudicación directa para contratación de servicio de mantenimiento del helicóptero municipal está contemplada en la ley.

LEE TAMBIÉN: León tendrá nuevo helicóptero para vigilancia nocturna

Gabriela Echeverría: que se venda; Sánchez Castellanos dice “no”

La regidora de Morena Gabriela Echeverría preguntó “¿por qué seguimos manteniéndolo y reparando a cada ratito con muchos, muchos millones”. por lo que planteó venderlo, con lo cual se ahorrarían muchos costos de la renta del hangar. Y en su lugar se comprara uno nuevo.

Nos está saliendo muy caro, síndico. Se repara, está un tiempo y se vuelve a reparar, está mucho tiempo en el hangar”, consideró.

Señaló que en la documentación que les pasaron a los regidores, venían tres cotizaciones pero la elegida con Action Aircraf ya hasta se las había entregado firmada. “Entonces no sé para qué servimos en este comité”.

El síndico panista Arturo Sánchez Castellanos le explicó que, como ya había informado el piloto del helicóptero, todavía tiene muchos años de vida útil para seguir sirviendo a la ciudad si tiene un mantenimiento adecuado.

Si se utilizara como ambulancia aérea, con cualquier vida que salve, ya se pagó solito. De manera que me parece una irresponsabilidad tenerlo arrumbado ahí sin reparar cuando puede estar dando servicios a la ciudadanía, que es algo que necesitamos.

Eso sí aclaró: “Nosotros no lo vamos a vender, eso sí aclaro. nosotros no lo vamos a vender, no vamos a caer en ese tipo de cosas de vender naves, ese ya vimos que es un discurso político que no sirve para nada”.

“Lo vamos a reparar nuestro helicóptero y ponerlo a funcionar para que sirva a los leoneses en la seguridad que tanto necesitamos”, sostuvo.

ADEMÁS: Helicóptero municipal pasa más tiempo en el hangar que en el aire

El regidor panista Hildeberto Moreno expresó que hay que ser responsables en este tema y le sale más costoso a los leoneses tener estas herramientas y no utilizarlas.

La regidora de Morena Erika Rocha Rivera expresó: “Lo irresponsable es que estemos gastando el recurso público de los leoneses reparación tras reparación”. Dijo que falta un dictamen de las autoridades aeronáuticas que informen cuál es su vida útil. También habló de la idea de comprar uno nuevo.

“Regidora, no hay comparación entre reparar y comprar uno nuevo. Eso no está a discusión”, replicó Arturo Sánchez Castellanos.

Mario Campos aclaró que las firmas del documento eran de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública.

AM

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos