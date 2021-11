Aumenta 122 millones de pesos presupuesto de inversión en León

León, Guanajuato.- La mayoría del Ayuntamiento aprobó un aumento de 122 millones de pesos al Programa de Inversión Municipal de este año, de los cuales 54 millones son de ahorros de enero a octubre y los otros 68 millones es dinero no ejercido.

Los rubros que aumentaron son: recursos municipales, 117 millones 920 mil 846 pesos; participaciones por 5 millones 38 mil 872 pesos; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 200 mil pesos.

Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 511 mil 656 pesos; de convenios estatales 449 mil 338 pesos y de convenios federales 392 mil 296 pesos.

El síndico Arturo Sánchez Castellanos detalló que algunos de los destinos de este dinero serán:

pavimentaciones de calles por 4 millones 700 mil pesos

mantenimiento y señalética en varios bulevares por 13 millones 500 mil pesos

mantenimiento de vialidades por casi 9 millones de pesos

500 mil pesos en señalética en vialidades

11 millones 700 mil pesos en ciclovías

bibliotecas públicas tendrán 29 millones

infraestructura para dar internet a todos los ciudadanos 14 millones de pesos

Los 3 regidores de Morena y la de Movimiento Ciudadano votaron en contra.

También se aprobaron varias modificaciones al pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos de este año por 837 mil 462 pesos.

La regidora Gabriela Echeverría, de Morena, consideró que el pronóstico de ingresos es excesivamente alta.

Alejandra Gutiérrez explicó que los ahorros fueron en gasto corriente.

La regidora Lucía Verdín consideró que no se puede decir que haya un ahorro cuando las plazas que se mantienen son las de mayor ingreso. Y las que se “recortaron” son de auxiliares.

El síndico Arturo Sánchez Castellanos le aclaró que las modificaciones presupuestales anteriores no tenían nada que ver con la reestructura municipal, que es donde se dieron de baja muchas plazas.

La regidora Gabriela expresó que a ella le hubiera gustado saber cómo se seleccionaron las obras ya mencionadas.

El síndico Arturo Sánchez explicó que se determinó con el plan estratégico que presentó la Presidenta Municipal desde el primer día que asumieron el cargo todos los integrantes del Ayuntamiento.

Pero eso se debe determinar cuando tenemos el Plan de Gobierno. Estamos caminamos a ciegas”, replicó la regidora de Morena.

La regidora panista Jared González le recordó que hace tiempo se hicieron “escuchas ciudadanas”, así que las obras seleccionadas fueron producto de esas demandas.

La presidenta municipal Alejandra Gutiérrez explicó que desde el principio dijo que no iban a trabajar con ocurrencias y que no iban a estar cruzados de brazos mientras se presenta el Plan de Gobierno, pues no se puede perder ni un sólo día. Y que en las “escuchas ciudadanas” participaron 14 mil personas.

León: Cuestiona MC paradero inteligente

La regidora Lucía Verdín cuestionó que se esté destinando 1 millón 507 mil pesos a un paradero público inteligente, pues se está omitiendo que hay aproximadamente un millón 700 mil personas en pobreza extrema.

Por lo que invitó a la reflexión de si este paradero es de urgencia y que se piense cuántas personas pudieron haberse visto beneficiados con este dinero.

