León, Guanajuato.- Cada semana se escucha entre vecinos y comerciantes de Jardines de Jerez de un robo a una mujer.

Los ladrones generalmente les arrebatan la bolsa o las amenazan con cuchillo para asaltarlas.



En varias ocasiones vienen señoras y me dicen que si les presto dinero para el camión porque les quitaron su bolsa o las asaltaron, cada semana se escucha de eso, pero también se meten a las casas a robar”, aseguró Inés Navarro, dueña de una lavandería de la zona.



En el bulevar Paseo de Jerez, entre López Mateos y Torres Landa, los asaltos ocurren entre 7 y 10 de la mañana o de 6 a 10 de la noche.

Los paraderos son un blanco fácil para los ladrones.

Los ladrones atracan cuando las víctimas se dirigen a esperar el camión a la parada o pasan por una de las dos estaciones del SIT en ese tramo.

La zona por la noche es oscura y sin vigilancia, acusan vecinos, en tanto comerciantes aseguran que pese a tener un registro de rondines de la Policía Municipal, no sirven de mucho.



“Tengo dos meses trabajando aquí, me toca estar afuera como vigilancia. Se escucha de asaltos pero no me ha tocado, lo que sí es que hay rondines de Policías, pero no sirven de mucho supongo, el domingo asaltaron un Oxxo y se reportó, pero no llegó nadie”, explicó Genaro, uno de los guardias de una empresa de construcción.

El domingo poco antes de las 10 asaltaron a mi compañera, entraron y se llevaron como mil pesos, ya habían hecho corte, entonces no fue mucho, los policías por aquí pasan entre 7 y 9 de la noche para que les firmen”, señaló Ana Luz, una de las empleadas de Oxxo.

Maru Gomez llegó a trabajar a la zona vendiendo tacos al vapor hace dos semanas porque su compañera Natalia sufrió un robo.



Yo llegué porque a mi compañera la asaltaron, fue a cambiar unos billetes y cuando llegó le sacaron un arma y tuvo que entregar el cambio y la venta, ya no regresó y por eso estoy aquí”, señaló Maru.

JATR

