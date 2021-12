León, Guanajuato.- Jóvenes de preparatoria batallan para cobrar el dinero de la beca Bienestar, les dicen que se “cayó” el sistema y no les ha llegado, o bien tienen meses sin darles respuesta.

Las inscripciones y el centro de atención se localiza en un local del mercado Allende, en el Barrio Arriba, y todos los días hay largas filas de jóvenes buscando una respuesta.

“Desde noviembre quedaron de hacer los registros de las becas para los alumnos de la preparatoria Benito Juárez. No los han registrado porque argumentan que se les cayó el sistema y les han ido dando largas a todos, los traen a vuelta y vuelta; es evidente la falta de organización”, dijo Verónica Díaz, mamá de una alumna de la Prepa Oficial.

Todos los días hay quejas de jóvenes a quienes no les llega el dinero.

“Ya tenía la beca, pero desde julio ya no me llega mi dinero, y me dicen que la tarjeta está declinada; vengo a que me den una respuesta porque por correo electrónico no he logrado nada, siempre me marcan que hay error. Hay una pésima organización”, señaló el estudiante Miguel Ángel Mares.

Leonel Muñiz, de la Prepa Oficial, acudió ayer al módulo de registro con su mamá.

“Mi hijo estudia el primer grado en la prepa oficial, y la mitad de los compañeros está en la misma situación, no sabemos qué pasó con la beca, no hay respuesta y sólo nos dicen que esperemos, porque tal vez está mal el expediente”, señaló María de la Luz Rocha.

Los que se inscriben por primera vez también batallan.

“Les tiene que llegar un código por correo, mientras no lo tengan no pueden cobrar, ni tienen la garantía de que están registrados”, dijo un servidor de la Nación a los padres.

“Tenemos más de 3 meses esperando respuesta y nos dicen que pueden tardar más tiempo por el proceso que se hace, pero nadie da una respuesta”, añadió José Moreno, padre de familia.

TE PUEDE INTERESAR: Con tarjeta vencida, sin poder renovarla, batallan para cobrar Beca Bienestar

Jóvenes reciben beca de 1,600 pesos al bimestre

El delegado de Programas Integrales para el Desarrollo, Mauricio Hernández Núñez, dijo que los estudiantes reciben $1,600 al bimestre.

“En este bimestre se está entregando lo correspondiente al periodo septiembre a diciembre, por tanto el monto es de $3,200”, dijo

“Para todos los becarios que tienen problema con la App podrán sacar una cita en la plataforma mibecabenitojuarez, para atenderles en las oficinas regionales y realizar registro o trámite, según sea el caso, las citas podrán sacarlas a partir del 23 de diciembre, para que sean atendidos del 27 al 31”, explicó el delegado.

ADEMÁS: Familias con niños soportan noche, lluvia y frío para la Beca Bienestar en León

AM

Las noticias de AM en

Síguenos