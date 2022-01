León, Guanajuato.- La Alcaldesa Alejandra Gutiérrez presentará una propuesta para que elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Atención Ciudadana se jubilen hasta con nueve meses de monto económico.

Explicó que está considerando que los elementos que tienen 20-30 años de servicio "se retiren con una buena calidad de vida, porque han hecho bien su trabajo y dieron la vida por nosotros".

Parte del objetivo será reconocer a los elementos por los años trabajados con excelencia y el servicio que han dado a la sociedad.

Alejandra Gutiérrez dijo que actualmente hay más de 30 elementos de policía municipal y policía vial próximos a jubilarse y se busca incluirlos en el nuevo esquema.

No sólo es irse con lo mínimo indispensable que marca la Ley, se plantea un esquema entre los años laborados y la edad, que puede llegar a una combinación de hasta casi nueves meses”, agregó.

La Alcaldesa de León subrayó que su objetivo es tener la mejor corporación de seguridad en el país y lograr la dignificación del trabajo de los elementos.

El presupuesto total para seguridad en 2022 representa una inversión de 2 mil 215 millones de pesos.

También la Alcaldesa precisó que se aprobó el incremento salarial a 18 mil 500 pesos de forma piramidal a elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Atención Ciudadana.

Otro de los beneficios que se les ha dado a los oficiales y sus familias, es el acceso gratuito a deportivas y parques de la ciudad, así como la gratuidad para sus hijos en las inscripciones a las escuelas de la Comude.

También comentó que se está buscando que los policías viajen gratis en el transporte público sin necesidad de portar el uniforme.

“Hoy, pueden viajar gratis cuando portan el uniforme. Son de las cosas que vamos a seguir trabajando. No sólo es el incremento de salarios. Estamos buscando alianzas estratégicas con universidades para que se puedan seguir preparando”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Tramita PRI León 100 amparos para vacunar a menores de 12 años

ADEMÁS: Aumentan traslados de pacientes COVID en León

Continuará la depuración

"Va a seguir la depuración, es algo a lo que yo me comprometí, que he dicho que no voy a dar marcha atrás es un tema de responsabilidad y de buscar la mejor corporación", afirmó Alejandra Gutiérrez.

Y reafirmó que para incorporar nuevos elementos no se trata de "ingresar por ingresar porque si no vamos a tener otro problema".

La presidenta municipal también dijo que se está dando más capacitación para que no salgan elementos "al vapor".

Agregó que se está buscando a elementos en las preparatorias para que ingresen con otro "perfil".

Los últimos registros los calificó de históricos, ya que más de 40 mujeres se han inscrito para formar parte de la corporación mientras que el registro de hombres fue de 20.

AM

Las noticias de AM en

Síguenos