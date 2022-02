León, Guanajuato.- Comerciantes del bulevar San Pedro se unieron a una protesta por el cierre de sus negocios.

Acusan a una vecina de mover influencias en el Municipio para clausurar sus comercios y perjudicar su economía.

Señalaron que en los últimos nueve días les han clausurado cuatro de casi 20 comercios en el tramo de Paseo de los Cenzontles y Océano Pacífico. Sin embargo, afirmaron que desde hace un año les han cerrado dos más.

Los procedimientos para dichas clausuras, dijeron, son resultado de quejas que ha interpuesto una habitante de la zona, que asegura tener influencias en el Ayuntamiento.

Los cierres de negocios se han dado bajo el argumento de revisar los permisos de uso de suelo, pero los afectados denunciaron que les han puesto trabas en los trámites.

En cambio, dijeron, la vecina que los ha denunciado en el Municipio sigue operando su negocio, a pesar de que éste también tiene irregularidades.

Ante esta situación, decidieron pegar cartulinas con mensajes de protesta en las fachadas de sus negocios y en el camellón de la avenida.

Protestan por cierre de negocios en bulevar San Pedro. Foto: Omar Ramírez.

“Necesitamos trabajar”, “Sufrimos por tráfico de influencias”, “Ale Gutiérrez, ¿ahora sí nos vas a escuchar?”, “Desarrollo Urbano corrupto”, son algunos de los mensajes.

Uno de los negocios recién clausurados es el de Elizabeth Flores, quien relató que el 9 de febrero elementos de Desarrollo Urbano, “llegaron pidiendo los permisos de uso de suelo”.

“Mi negocio es de comercio, el uso de suelo es de guardería, se supone que legalmente primero llegan a investigar y te dan cierto tiempo para regularizarte, cosa que no hicieron”, explicó.

“Vinieron, dejaron una hoja pegada en la puerta que iban a asistir el día de mañana, asistieron y clausuraron”.

Elizabeth explicó que “ella (la vecina que interpuso las quejas) se escuda en que tiene un yerno trabajando en el gobierno. Incluso hay evidencia de que ella dice que va a mandar a cerrar todos los negocios”.

León: ‘Ha metido hasta 22 quejas’

Liseth Casillas fue una de las primeras habitantes a la que le clausuraron su negocio, debido a que por la naturaleza de la propiedad del local donde tiene su comercio, requiere de una firma de la vecina señalada, pero ella se negó a firmar.

“Vamos a Desarrollo Urbano y vemos qué onda, y nos dicen que sin la firma de la vecina no nos pueden dar el permiso de uso de suelo”, narró Liseth.

“Los mismos de Desarrollo Urbano nos han dicho ‘quien está metiendo las quejas, es tu vecina, ha metido hasta 22 quejas en un solo día’, ¿cómo es posible que tan rápido le proceden?”, dijo.

Además, señalaron que la vecina que interpone las quejas ha instalado un piso y faroles en la banqueta, a pesar de que los reglamentos de Desarrollo Urbano no lo permiten, “su piso no es legal, el farol tampoco y se ven bonitos y no lo vemos como algo malo, pero ¿por qué nosotros no podemos hacer nada y ella sí?”.

Otros comerciantes de la zona tienen temor de que también suspendan sus negocios. Hasta ayer por la noche el Ayuntamiento no ha emitido una postura sobre el tema.

