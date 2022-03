León: Comprarán 150 cámaras corporales para policías, prevén sancionar a quien da y recibe

León, Guanajuato.- En 2022 habrá más de 300 elementos de seguridad pública que tengan cámara corporal.

Así lo dio a conocer la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez, quien aseguró que se comprarán más cámaras de las existentes en los próximos meses.

“Como parte de las compras del 2022 viene la adquisición de body cam para elementos, serán más del doble de lo que tenemos”. Actualmente hay 150 cámaras de este tipo para elementos de seguridad pública y vial.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Esta medida será en parte para tener más vigilados a los elementos, sobre todo en temas de corrupción con los elementos que pidan “mordida” a conductores y detenidos.

“He estado pendiente en el área de Seguridad y diario les caigo, a todas horas y si detecto que hay corrupción se va, aunque cuando tenemos cámaras también la sanción es para quien da y recibe”, explicó.

ADEMÁS: Predominan multas en León, por vidrios polarizados

Aseguró que hay cero tolerancia con quienes realicen estos actos, luego de que se insistiera por parte del sector empresarial que con la medida de aumentar sanciones por conducir en estado de ebriedad habría mayor incidencia de corrupción.

“Lo que queremos es salvaguardar las vidas pero también cada vez las sanciones serán más severas”, dijo.

Agregó que hay canales de denuncia para que los ciudadanos entreguen herramientas y pruebas contra los elementos que generen corrupción.

“Hemos registrado hechos pero nadie denuncia y si no hay herramientas para investigar, así difícilmente podemos actuar, no me voy a cruzar de brazos pero necesitamos que nos den elementos contra quien actuamos”, finalizó.

JATR