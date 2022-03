León, Guanajuato.- Un grupo de 30 artesanos y comerciantes indígenas denunció al personal de Comercio y Consumo del Municipio por acoso, persecución y discriminación en León.

Aseguraros que los elementos los golpean y discriminan al llamarlos "indios". Además, dijeron que los ponen en lugares donde no venden o son muy pequeños.

Esto, ante el secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, en el Miércoles Ciudadano.

Marcelino Sánchez Hernández, representante del grupo, expresó: “Nos gusta León y aquí nos quedamos. Pero sufrimos acoso, sufrimos persecución. No nos pueden violar nuestros derechos, porque muchos no sabemos hablar español”.

El Secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, escucha las quejas de los artesanos y comerciantes indígenas. Foto: Catalina Reyes.

Se quejó de la poca atención que se les ha dado a los pueblos originarios, no sólo en esta administración, pues no hay presupuesto.

“No se nos ha dado un respaldo de Protección Civil, contra un vendedor de 20 semillitas”, expresó. Dijo que hay comerciantes de su grupo que incluso están durmiendo en la calle.

Recordó que le plantearon el problema a Ana María Esquivel Arriba, regidora del anterior Ayuntamiento y hoy diputada federal, pero nunca les hizo caso.

También mencionó que han hablado con Silvia de Anda Campos, directora de Desarrollo Social.

“Nos dan atole con el dedo, eso no puede ser”, reprochó Marcelino Sánchez ante el Secretario del Ayuntamiento.

Dijo que la mayoría de ellos son comerciantes, pero solo los toman en cuenta para la foto. Mencionó que acaba de pasar el Día de las Lenguas Maternas, Y realizaron una expo pero ninguna autoridad los tomó en cuenta.

Sufren discriminación en Central Camionera de León

David Sánchez, comerciante en la zona de la Central Camionera, expresó: “Nosotros queremos trabajar, pero están violentando nuestros derechos. Van con fuerza pública, no entiendo por qué lo hacen de esa manera. Muchos compañeros han sufrido amenazas, golpes, discriminación, nos llaman indios”.

Mientras que en esa misma zona hay gente que hace lo que le da la gana y no le dicen nada, reprochó.

Rebeca Salazar manifestó: “Lo que me molesta es que en el Consejo Indígena (Municipal) no nos dejan trabajar”. Mencionó el caso de una ocasión en que les asignaron sólo ocho metros cuadrados para vender. Y otro día les dijeron que no habría evento, pero sí hubo.

Ojalá que no se quede solo en esta plática. Estamos aquí, pero luego se olvidan de nosotros.

Uno más se quejó de que ahora con la entrada gratis a los parques públicos, ya les anunciaron que se les prohibirá trabajar ahí. Y si se instalan, les ordenan que se quiten, además de que muchas veces el personal de Comercio y Consumo ni siquiera se identifica.

Viven 10 mil indígenas en León

Marcelino Sánchez informó que en León viven 10 mil indígenas, muchos de los cuales están en condiciones precarias.

Comentó que les han ofrecido casas de 750 mil o un millón de pesos, que ellos no pueden pagar. “No queremos nada regalado. Sabemos y queremos trabajar”.

También reclamó que hace cinco meses no sesiona el Consejo Consultivo Municipal Indígena.

Tendrán mesa de trabajo en el Ayuntamiento

En respuesta a todas las quejas, Jorge Jiménez Lona les ofreció instalar una mesa de trabajo el lunes a las 10 de la mañana para tratar cada uno de los puntos señalados e ir avanzando poco a poco.

Pero aclaró que Comercio y Consumo tiene algunas reglas “y no nos podemos poner donde yo quiera, hay que tener orden”. Y se irán atendiendo las necesidades poco a poco.

“Lo que se pueda se lo vamos a decir, y lo que no se pueda, también se los vamos a decir”, les advirtió.

LALC