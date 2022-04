León, Gto.- Unos eucaliptos gigantescos fueron talados en un predio privado en la zona de La Estación, para construir el clúster industrial Timoteo Lozano.

Los árboles se localizaban en un predio de Timoteo Lozano, entre la avenida Venustiano Carranza y prolongación Juárez, en colindancia con la harinera Beleño.

Vecinos de la zona manifestaron que en esta Semana Santa, aprovechando que la mayoría de las dependencias están de asueto, se han dado a la tarea de talar los árboles que por lo menos, según calculan, tenían más de un siglo de vida.

“Hace algunas décadas, para esta Semana Santa, eran espacios libres donde los leoneses venían de paseo, a disfrutar de un día de campo, a comer lechugas y rábanos, hoy todo es desolación: si bien se trata de un predio privado, no han mostrado los permisos de la Dirección de Medio Ambiente”, señaló José Ángel López, vecino de La Estación.

Terreno adjunto al predio privado donde se llevó a cabo la tala de eucaliptos. Foto: Cortesía.

Protectores del arbolado, como Fundación Rescate Arbóreo AC (FURA), han manifestado su preocupación por la tala de árboles en todo el municipio.

“Siempre acabamos perdiendo en el aspecto ambiental en aras de la cuestión de carácter económico y no debería ser así. Estos servidores públicos están más empeñados en generar economía; no va a servir tener dinero cuando no haya planeta”, opinó Ricardo Ibelles, presidente de FURA.

Añadió que en caso de que los dueños del terreno no cuenten con los permisos para la tala, se debe aplicar las sanciones correspondientes, pues dijo que ya no se puede hacer nada por los árboles que fueron derribados desde su base con motosierras y luego retirados con maquinaria pesada.

“Aquí la cuestión, primeramente es ver si se juntan con los permisos y si efectivamente ya pagaron e ingresaron las ideas de compensación al Vivero Municipal, porque nada más están aventando pura porquería de árbol”, añadió.

Se solicitó la postura de la Dirección de Medio Ambiente en León, pero no se ha obtenido respuesta.

En el predio se trabaja a puerta cerrada y los trabajadores no han dado información alguna.

Afuera del terreno se informó que se construirá un clúster industrial con estacionamiento, bodegas de 322 metros cuadrados, control de acceso, vigilancia las 24 horas, áreas de oficinas, circuito cerrado de vigilancia y áreas de descarga.

LALC