León, Guanajuato.- El joven Iván Antonio Ortega Muñoz de 23 años, desapareció desde la mañana del pasado viernes en León, su familia pide apoyo para localizarlo pues podría estar desorientado y vulnerable al padecer autismo.

Su padre, Juan Ortega, indicó que su hijo salió de casa por un disgusto ocasionado por la falta de medicación.

“Se salió de la casa porque discutió con su mamá al no querer tomar su medicina, el tiene Asperger, del espectro autista y si no está medicado no puede estar bien. Le tuvimos que pedir apoyo a la fuerza pública para llevarlo a un hospital para que lo medicaran y fue cuando se fue”, explicó.

El señor Ortega contó que esto ya ha sucedido en otras ocasiones, pero Iván Antonio regresaba en dos o tres horas como máximo.

“Esto pasó este viernes 10 de septiembre como a las 11:30 de la mañana y hasta ahorita seguimos sin poder localizarlo, ya pusimos desde el sábado la denuncia en la Fiscalía para que nos ayuden a buscarlo, de plano no se llevó su celular ni nada”.

Ven a Iván Antonio Ortega Muñoz en Cárcamos

Iván Antonio Ortega Muñoz salió de su domicilio ubicado en Bosques de la Presa y según investigaciones de la autoridad, el joven fue visto ayer afuera del Parque Cárcamos.

Sus características físicas son:

Mide 1.75 metros

tiene cabello corto color castaño claro y ondulado (aunque usa peluca)

sus ojos son de color café claro

pesa 50 kilogramos.

Al momento de su desaparición vestía un playera negra con estampado de hojas de árbol y un pantalón negro.

En caso de verlo, favor de comunicarse al teléfono 01 800 368 62 42 o bien al número de emergencias 911.

