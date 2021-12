León, Guanajuato.- Protección Civil Municipal detectó daño estructural en la Plaza de Toros hace algunas semanas. Pero para hacer un estudio más a fondo sobre si resiste o no para usarla, encargó hacerlo a un perito estructurista, informó Crescencio Sánchez Abundiz, director de esa oficina municipal.

Nosotros observamos que hay daño a la estructura, pero quién determina si es riesgo profundo, tiene que ser un especialista.”

“La visita que hace nuestro personal técnico sólo ve el daño superficial, la inclinación, los daños de los materiales, pero será el especialista el que nos diga si la base está bien, o si se tienen que hacer trabajos que se tengan que demoler”, explicó en entrevista con AM.

Esto lo detectaron en una visita de inspección que hicieron hace poco más de 4 semanas, hicieron un levantamiento de toda la información que observaron en el lugar. Luego citaron al director y emitieron un resolutivo, que emitieron hace unos días.

Refirió que la Plaza de Toros es un espacio construido hace más de 60 años, por lo que se puede apreciar deterioro en los acabados. Pero es necesario que un especialista vea la resistencia del edificio.

Por lo que hicieron la vista, identificaron los factores de riesgo y recurrieron a un especialista estructurista que hiciera estudios cuantitativos y cualitativos, que determine las capacidades, y las resistencias, “que nos diga si sí resiste”.

Les solicitan documentos para darles el visto bueno

Crescencio Sánchez Abundiz agregó que a los dueños de la Plaza de Toros se les pidió una serie de requisitos y documentos para poder autorizarles su uso.

Los documentos que deben tener son:

plan de operativo

plan de contingencia

curso o constancias de capacitación en incendios y evacuación y

dictamen eléctrico y de gas si fuera el caso.

“La Alcaldesa nos encargó muchísimo que nos acercáramos con los directos de la Plaza de Toros y les solicitamos que cumplieran con el reglamento de Protección Civil para que tengan un programa interno de Protección Civil y a cambio obtener el visto bueno de Protección Civil”, explicó.

En la entrevista comentó que están en ese proceso que les hagan llegar toda la información para que se incorpore a la carpeta para que la empresa taurina obtenga su visto bueno de Protección Civil. Hace 3 o 4 meses les pidieron todo esto a los dueños, quienes tienen interés en reactivar la plaza.

Esto no es sólo una exigencia de la Alcaldesa sino de los mandamientos de Protección Civil”.

Aclaró que el trabajo de los peritos estructuristas especialistas que están llevando a cabo el análisis lo pagarán los dueños de la Plaza de Toros para que en su momento se haga un uso parcial del inmueble, pero si es negativo, se actuará en consecuencia.

Hasta el 3 de diciembre, los empresarios no habían entregado la carpeta. “Nosotros resolvimos que lo entregara lo antes posible, porque ellos son los interesados en usar el inmueble. Mientras no se le asigne actividad no tiene riesgo”, comentó.

Mencionó que tanto la revisión como los documentos solicitados están contemplados en la Ley General de Riesgos y Desastres.

