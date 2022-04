León, Guanajuato.- Verla con ojos positivos y como una iniciativa para cambiar una conducta que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, es el llamado que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez hizo a los diputados del Congreso del Estado quienes discutirán la aprobación de la iniciativa del Ayuntamiento leonés para endurecer las sanciones a conductores ebrios.

"Comentar que fui diputada y entiendo que se tienen que llevar mesas de discusión y que en Guanajuato somos un ejemplo en el Congreso porque se abren a foros y mesas, ahora sí que es abierto al diálogo.

Mi petición sería que la vean con ojos de cambiar esta ciudad y de salvar vidas. Creo que en todas las iniciativas puede haber propuestas de mejora y yo les pediría que la vean con un sentido positivo y si quieren aportar y mejorarla pues creo que eso abonaría", apuntó hoy durante la presentación de la campaña del Municipio ‘Cuando tomes no manejes’.

En León, en lo que va del año, con corte al 11 de abril del año en curso, fueron detenidas 3 mil 8 personas por manejar bajo el influjo del alcohol.

En 101 días, el promedio de detenidos es de 29 por día; el 93% de los detenidos son hombres y sólo el 7% mujeres, según datos expuestos hoy por el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona.

La Alcaldesa de León dijo estar segura de que si cada quien desde sociedad y gobierno hace lo que le toca y actúa con responsabilidad habrá una baja significativa en el número de personas detenidas por manejar en estado de ebriedad y sostuvo que su interés es que la gente no haga conductas ilícitas.

Enfatizó también que esta es una iniciativa que presentó el Ayuntamiento de León para salvar vidas y para cambiar una conducta que no ha cambiado y que sigue en crecimiento, misma que ha ocasionado accidentes y muertes por manejar tras haber consumido bebidas alcohólicas.

"Ahora sí que es como los seguros, lo que queremos es tenerlo y no necesitarlo, lo que queremos es que esto ayude a inhibir y que ayude a realmente cambiar conductas y son varios elementos, es la iniciativa, son las campañas publicitarias y cómo hacemos alianzas estratégicas con diferentes sectores.

No se trata de que no consuman (alcohol) o de que ellos no vendan o que se vean perjudicados en sus sectores sino de cómo juntos vamos a lograr cambiar esta conducta para que pueda salir la gente a divertirse siendo responsable y si cada quien hacemos lo que nos toca estoy segura que vamos a tener una baja significativa, primero en las personas detenidas, a mí no me interesa tener personas detenidas. He sido muy clara, aquel que incumpla la ley se le va a castigar", declaró.

Alejandra Gutiérrez Campos dijo que el Ayuntamiento de León insistirá en que esta iniciativa sea aprobada en el Congreso del Estado.

