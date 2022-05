León, Guanajuato.- La Contraloría Municipal apeló ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato la determinación de no sanción del extesorero municipal Enrique Sosa Campos, por el proceso de subasta de una fracción del terreno de un kínder.

El pasado 3 de mayo la Contraloría interpuso el recurso de apelación en rechazo a la determinación del Tribunal que desechó aplicar alguna sanción por falta grave.

“Se interpuso el recurso correspondiente para que se pueda llegar a sanción”, informó la contralora Viridiana Márquez Moreno en sesión de la Comisión de Contraloría, Transparencia y Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de León.

Kínder Juan Aldama, ubicado en la colonia Mirador Campestre. Foto: Staff AM.

Este tema se refiere a los mil 50 metros cuadrados del kínder Juan Aldama, ubicado en la colonia Mirador Campestre, fracción subastada, junto con otros terrenos propiedad municipal, con el argumento de que eran predios sin utilidad pública.

Luego de la investigación la Contraloría turnó el expediente al TJA, instancia responsable de instaurar los procedimientos en casos de presuntas faltas graves. Para la Contraloría se acredita la conducta como “acto de abuso de sus funciones”.

La falta que, de acuerdo a la Contraloría habría cometido el ex funcionario municipal, fue la de solicitar modificar el acuerdo de Ayuntamiento del 2010 sobre la donación de 2 mil 520 metros cuadrados a la Secretaría de Educación de Guanajuato.

El Tribunal consideró que no hay una falta del extesorero pues modificar dicho acuerdo fue una decisión del Ayuntamiento, en sesión del 9 de enero del 2020.

En este caso el síndico José Arturo Sánchez Castellanos publicó en su editorial en periódico AM del viernes 22 de abril que solicitaría a la Contraloría impugnar el fallo. Anotó que dicho aval del Cabildo “fue con información insuficiente y sesgada”.

Gabriel Padilla Cordero ofreció devolver el terreno al Municipio, lo que aún no pasa.

El extesorero municipal es actualmente Director de Prospectiva Laboral en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno de Guanajuato.

La otra sanción

En otro asunto el síndico José Arturo Sánchez Castellanos preguntó sobre el estatus de la sanción de 20 días de suspensión que la Contraloría determinó en contra del exdirector de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce Ávila, por el caso del descuento de 2.5 millones del impuesto predial aplicado al Club Campestre.

La Contralora Municipal reportó que se le notificó la sanción al hoy Subsecretario de Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria de la SDAyR, quien tiene 15 días hábiles para impugnar ante la Contraloría o 30 días si lo hace ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pero hasta ahora no hay noticia de que haya apelado.

La regidora por Morena, Érika del Rocío Rocha, preguntó el fundamento de la suspensión de 20 días, Viridiana Márquez explicó que al clasificarse en falta no grave (el descuento fue reintegrado por el particular) la ley establece de 1 a 30 días. Se valoró que no tenía antecedentes de sanción y se determinó no ir al máximo.

