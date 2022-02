Investiga Contraloría Municipal ‘comisiones’ pagadas a Desarrollo Institucional

León, Guanajuato.- En próximos días se espera tener una resolución de la Contraloría Municipal respecto a la investigación interna para esclarecer el manejo de una caja chica con dinero en efectivo de bonificaciones que hacían a proveedores de Desarrollo Institucional en la presidencia Municipal de León durante la anterior administración.

De esta manera lo declaró la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, al preguntarle si la actual administración que encabeza ya identificó si los cobros que se hacían a proveedores desde dicha dependencia es una práctica reciente o si se realizó durante toda la administración del también panista Héctor López Santillana.

"Toda la información que está en manos de tanto de Tesorería como de Desarrollo Institucional se puso a disposición de la Contraloría, que está haciendo el análisis pertinente tanto en la parte contable como en la parte legal y que espero que en próximos días ya podamos tener una resolución de la Contraloría”, explicó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez.

“Pero en estos momentos está todavía en trámite. En este tema en particular no podemos dar mayor información porque aún está en proceso de investigación en la Contraloría, ya se ha puesto toda la información en manos de la Contraloría para que pueda determinar si hay o no algún tipo de responsabilidad administrativa", aseguró.

En caso de que hubiera alguna responsabilidad administrativa se tendrá que estar aplicando la ley conforme a derecho, señaló, y reiteró que en estos momentos se realiza la investigación.

Investiga Auditoría Superior del Estado si se hizo en otras dependencias

Al ser interrogada sobre si se ha revisado si esta práctica de las "reciprocidades" se llevaba a cabo en otra dependencia municipal o incluso en las paramunicipales y si esta práctica ya se detuvo o continúa, Gutiérrez Campos insistió en que el caso está en investigación.

"Se hizo una entrega-recepción y de manera permanente se revisan las actuaciones y para eso también se hizo un documento de entrega-recepción que en estos momentos también lo está revisando directamente la Auditoría Superior del Estado”, explicó Alejandra Gutiérrez.

“Respecto a que si nosotros continuamos con esa práctica, nosotros no estamos haciendo esa práctica y desde el momento que tuvimos conocimiento se pidió que se suspendiera. El caso está en Contraloría, se está investigando, está en el proceso todavía, entonces no puedo hablar al respecto en estos momentos porque estaría violando el propio debido proceso", finalizó.

MCMH

