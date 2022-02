“Mira mamá un hombre”, niño señala cadáver ensangrentado rumbo a su escuela en León

León, Guanajuato - Una mujer y sus hijos que iban a la escuela, se toparon con un cadáver empapado en sangre sobre un baldío en la colonia Cañada Puerto Horizonte.

El hecho ocurrió a las 8:30 de la mañana de este martes, en los cruces de las calles Puerta Principal, esquina Puerta Posterior, de la colonia Cañada Puerto Horizonte, a unos metros del bulevar San Juan Bosco.

El cadáver tiene impactos de arma de fuego y no está identificado, sin embargo vestía pantalón de mezclilla azul, playera roja y zapatos negros.

Vecinos comentaron que durante la madrugada escucharon varios disparos e hicieron el reporte al número de emergencias 911, pero no llegó la Policía Municipal.

Fue esta mañana cuando una mamá llevaba a sus hijos a la escuela y se toparon con la cruda escena del cadáver empapado de sangre en su ropa y rostro, y de inmediato llamó al número de emergencia 911.

Mi hijo lo vio y me dijo: mira mamá un hombre, entonces yo le dije a mi hijo que era un perro, pero como ya le había visto los pies, me dijo: ese no es un perro", platicó la mamá.