León, Guanajuato.- Una mujer denunció en Twitter a un Tránsito Municipal por abuso de poder, luego de que le pidiera su número de teléfono, le echara piropos y le preguntara si le gustan "los masajes".

La afectada narró que los hechos ocurrieron cuando salió de trabajar, "dos tránsitos en motocicleta se me cerraron. En la glorieta para subir a Balcones del Campestre me hicieron la seña de que me detuviera y al detenerme uno de ellos, el comandante, me pregunta a dónde voy, le respondí que iba saliendo de trabajar y que estaba por recoger a mi hija".

Y agregó que el tránsito le dijo "Casi haces que choque por lo hermosa que estás, anota mi número y déjame invitarte un café, una cerveza o ¿te gustan los masajes?”, y yo estúpidamente o inteligentemente le dije que no iba anotar su número.

Ella le dijo que anotara su número, teniendo en mente bloquearlo, pero en el post la mujer afirma que el tránsito respondió "así me gustan… Yo sí estoy casado, pero solo va a ser un masaje, ah perdón, un café".

También asegura la afectada que el tránsito le preguntó si estaba casada y al responder que no él le dijo "que gusto escuchar eso".

En el post de la denuncia la mujer publicó una foto del tránsito y agrego: "Este es el comandante que se me insinuó, me detuvo sin razón y me dio un susto de muerte, dadas las circunstancias en la ciudad…".

Mediante la misma red social, desde la cuenta de Mi Ciudad Segura le respondieron a la mujer con lo siguiente: "agradecemos la información publicada y la que nos aportaste. Al policía vial involucrado se le asignaron tareas distintas en las que no tiene contacto con la ciudadanía".

En el post se informó que el hecho se investiga bajo el expediente 107/22-TRA por la Secretaría Técnica de Honor y Justicia.

AM