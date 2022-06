León, Guanajuato.- Sobre el conflicto entre pepenadores y la empresa concesionaria del relleno sanitario El Verde, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, confirmó que existen pláticas para llegar a un acuerdo, pero no reveló los detalles.

Hace unos días se registró un conflicto entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León y pepenadores que buscaban ingresar al relleno sanitario El Verde, ubicado en la salida a Lagos de Moreno, con el objetivo de extraer materiales reciclables.

Los pepenadores denunciaron que elementos de la Policía los agredieron y arrestaron por diversos cargos, cuando ellos solo buscaban trabajar.

“No es una situación sencilla, se revisa con la propia concesionaria, que es quien tiene la propiedad y el resguardo…, es propiedad privada”, expresó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez.

Añadió que se llevaron a cabo reuniones con las personas que se dedican a la separación de los residuos, con los concesionarios, Seguridad Pública y con el SIAP.

Al preguntarle sobre el avance y planteamientos de las reuniones, expresó:

No me gustaría adelantarme, hemos tenido ya varias pláticas…, hasta que no se cierren las negociaciones les podré dar a conocer. Si no, yo estaría poniendo en riesgo las propias pláticas.