León, Guanajuato - Un nuevo personaje del mundo de la ciencia ficción llegó a vacunarse contra COVID en León, está vez fue el protagonista de la serie The Mandalorian.

En el tercer día de aplicación de vacunas contra COVID para personas de 18 a 29 años y rezagados, los entusiastas del cine de fantasía se hicieron presentes.

TAMBIÉN: San Francisco del Rincón: Matan a dos hombres y una mujer en la colonia Capellanía

Ahora fueron fanáticos de la saga Star Wars los que pusieron el color en el Poliforum León.

Una pareja ataviada en disfraces similares a los de Din Djarin, el personaje protagonista de la serie The Mandalorian acudieron a vacunarse a este punto.

TAMBIÉN: "El Avión" sería el responsable del asesinato de tres hermanas en Celaya

La pareja incluso llevaba una figura de Drogu, el pequeño co-protagonista de la serie que es popularmente conocido como Baby Yoda.

La pareja acudió porque tal como lo dictan los preceptos mandalorianos: "This is The Way" (así debe ser).

TAMBIEN: Vacunas COVID León 18 a 29 años: hoy domingo se termina vacunación en el ISSSTE

La pareja llamó la atención al grado de que el propio personal de salud decidió tomarse sus fotos de recuerdo con ellos.

La jornada de vacunación continuará en los cinco puntos de León hasta las 8:00 de la noche de hoy domingo.

Precio del gas Lp en León: aumenta 15 pesos más el tanque de 30 kilos

JFVM

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos