León, Guanajuato.- Por primera vez en Guanajuato una pareja lesbomaternal solicitó ante el Poder Judicial de la Federación un amparo para registrar a sus hijas gemelas como propias.

Y al igual que la pareja, otros 30 integrantes del colectivo LGBT solicitaron un amparo de cambio de identidad.

El trámite se llevó a cabo en las oficinas del Poder Judicial de la Federación, en León, con el apoyo del colectivo Pride León.

En el caso de la pareja lesbomarternal, las dos mujeres son originarias de León y una de ellas es la madre biológica de las gemelas. Ambas dijeron que esperan que su sueño se haga realidad.

Ricardo Gallardo, representante de Pride León, comentó que la resolución del trámite se podría emitir dentro de dos meses y medio, según el juzgado que tome el caso.

Con respecto al trámite de cambio de identidad, dijo que en Guanajuato ya suman 61 solicitudes de amparos, 30 se tramitaron en febrero y en marzo se les entregó la nueva acta de nacimiento.

César O’Farrell, integrante de Pride León, señaló que el trámite de cambio de identidad demora tres meses y mencionó que la mayoría de los solicitantes son de León, aunque también acudieron personas de Romita, Celaya, Salamanca e Irapuato.

La mujer trans Vanessa Bayoleth Guadián Ibarra es una de las personas que acudieron ayer al Poder Judicial a solicitar un amparo de cambio de identidad.

No estaba tan informada sobre el tema, me quedé muy impresionada de cómo fue el proceso, y este cambio me hace sentir que oficialmente seré ante la sociedad: Vanessa”, platicó.