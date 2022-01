León, Guanajuato.- El gobierno municipal ya está realizando el proyecto necesario para darle mayor movilidad al bulevar Aeropuerto, con varias conexiones en la zona poniente. Pues por ahí circulan 120 mil vehículos diarios.

Así lo anunció esta mañana la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos, durante la presentación del Programa de Gobierno 2021-2024.

También se pretende agilizar la conectividad entre la zona norte y sur de León, a través de 21 corredores seguros.

Alejandra Gutiérrez también anunció que se conformará el Consejo 450, que será un consejo ciudadano integrado por todos los presidentes de los consejos ciudadanos existentes en el municipio.

El fin es que generen ideas innovadoras para la ciudad, como nuevas tecnologías y la mente factura.

No podemos seguir haciendo lo mismo siempre", expresó.

"Hoy tenemos la gran oportunidad de tener una ciudad mejor(...) Pero necesitamos de cada leonés, de cada leonesa, porque no podemos darnos por vencidos, porque tenemos que estar preparados", expresó la Presidenta Municipal ante un Teatro Manuel Doblado lleno.

La presidenta también anunció que transformará la Academia Metropolitana de Seguridad Pública en Universidad de Seguridad Pública, porque la gente pidió policías más capacitados.

Pero mientras tanto, ya se está modificando la currícula.

León: Los pobres, prioridad del gobierno de Alejandra Gutiérrez

Para el gobierno municipal encabezado por Alejandra Gutiérrez Campos, los pobres y los necesitados serán unas de las prioridades.

Y es que entre las 200 acciones del Programa de Gobierno 2021-2024, entre las que dio a conocer hoy destacan las que atenderán estos sectores.

En ese sentido, anunció que se llevarán comida a 3 mil personas al mes, mediante alianzas con el DIF y otras dependencias.

También recordó que ya pusieron en marcha desde el año pasado el programa Médico en tu Casa, que lleva no sólo una unidad médica móvil y medicinas a personas vulnerables que no pueden salir de su casa por ser adultos mayores, personas con discapacidad o personas que no se pueden mover.

Contó un caso de un exdelegado rural que enfermó y tuvo que cerrar su tienda por la pandemia.

"No podemos permitir que eso suceda por un dolor", afirmó.

Además, activarán 15 mil empleos temporales en la zona rural y 22 mil en la zona urbana durante los tres años "para la gente que lo necesita".

Y habló de que habrá estancias infantiles, cuyo modelo ya se está trabajando con la iniciativa privada.

"Lo más importante para este gobierno es la persona (...) Este programa va pensado en ustedes y para ustedes", afirmó.

Por eso mencionó que en el evento de hoy en el Teatro Manuel Doblado, los funcionarios del gabinete se sentaron hasta arriba y la gente del pueblo, abajo.

También recordó a personas que han perdido su trabajo, por lo cual muchos de ellos tienen depresión y se sienten mal.

Por eso destacó que la reactivación económica es importante, pero no mencionó las acciones de este sector.

"Este gobierno tiene que ser un gobierno humano. Tenemos que apretar el paso para que no haya ningún leonés que se levante con hambre", afirmó.

