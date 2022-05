Lucha de niños contra el cáncer impacta a leoneses y respetan grafiteros mural

León, Guanajuato.- A dos años de su creación, el mural de la lucha contra el cáncer infantil, ubicado en el bulevar Mariano Escobedo esquina con Independencia, continúa generando comentarios positivos y despertando conciencias.



Moisés Luna, el artista responsable de esta obra nunca imaginó que su mensaje trascendiera con tanta aceptación. Todo comenzó cuando el Instituto Municipal de la Juventud lo invitó a crear un mural.

“Me imagine que tuviera impacto cuando recién lo pinté, pero no imaginé que aún después de tiempo la gente lo siguiera viendo con el mismo cariño. Cuando lo pinté, la idea era que les gustara y que les dejara un mensaje porque el tema es muy fuerte. Me llena de orgullo y satisfacción”, platicó Moisés.

Moisés, el creador del mural del niño luchador, también ha participado en otros proyectos como el mural de Los Simpson. Foto: cortesía.

El mural mide tres metros metros cuadrados, en él está pintado un paciente oncológico pediátrico frente al espejo y en su reflejo un luchador, para hacer alusión a la gran lucha que a diario enfrentan millones de niños contra el cáncer en el mundo.



“Una asociación de niños con cáncer se acercó al Instituto y a mí me pasaron el proyecto, me dieron las referencias y yo lo pinté a mi estilo, obviamente respetando los parámetros de lo que no podía pintar por ser un tema muy delicado. Lo hice con mucha emoción y amor”, añadió.

Este mural es de los pocos que los grafiteros han respetado, pues ni una raya han pintado sobre él.

Busca pintar murales con impacto para generar conciencia

Moisés Luna está muy contento por la aceptación de dicho mural, por lo que tiene en mente la creación de nuevos murales, con temas imponentes, sin embargo la cuestión monetaria lo ha limitado un poco.

Tengo la idea de pintar más murales con temáticas sociales, de salud, temas fuertes que impacten a la sociedad. Mi idea es seguir pintando para generar conciencia, despertar en la gente un sentimiento de empatía”, expresó.

El artista se encuentra en redes sociales como “Moises Lunart” y está abierto a recibir propuestas de espacios y bardas que pueda transformar, así como donativos en especie como pintura, latas y otros materiales para embellecer los lugares que más lo necesiten.

“Pintar un mural en la calle requiere de mucho recurso económico, es muy caro; se necesita todo el apoyo posible, también pintó por mi cuenta y con mi dinero pero es muy limitado. Tengo planeado pintar en zonas rurales, en lugares con altos índices delictivos, en lugares donde se necesite, no solo en lugares visibles, hay más gente que les gustaría ver algo bonito y olvidarse un momento de su realidad o que los inspire a crear sus propios proyectos”.



