León, Guanajuato.- Desde el fin de semana pasado habitantes de al menos 88 colonias de la ciudad han resultado afectados por los cortes de agua potable debido a una falla en el suministro eléctrico en los pozos de La Muralla.

Por su parte, Sapal informó hoy que gracias a la pronta intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el servicio de agua potable se irá normalizando de forma paulatina en las próximas horas.

El pasado fin de semana se registró una falla en el suministro eléctrico de la batería La Muralla, por lo que la CFE intervino y el sábado fue restablecido el servicio en los pozos.

“Nos encontramos en proceso de recuperación, por lo que el servicio de agua potable se irá restableciendo de forma paulatina en el transcurso de las próximas horas”, explicó Sapal en un comunicado.

El organismo había informado que en 27 colonias de la zona norte el servicio de agua potable podría verse interrumpido.

Sin embargo, AM contabilizó al menos 88 colonias afectadas, tanto del norte como del sur de León, de acuerdo con señalamientos de usuarios de Facebook.

“Sí, en Brisas del Lago, y es un problema constante”, señaló Lucy Collazo, quien insistió en que en todo el fin de semana hubo agua únicamente durante las noches.

En una publicación que realizó AM en sus redes sociales, ciudadanos manifestaron su descontento por el nulo aviso de Sapal y la intermitencia del servicio en estas zonas.

“Ahorita en la colonia Nuevo León solo llega en la madrugada un poco y todo el día no sube al tinaco, pero tenemos la culpa nosotros la verdad”, comentó Diana Rosales.

El pasado fin de semana habitantes de La Yesca, San Juan Bosco, Cumbres de la Pradera, Capellanía, Chula Vista, La Joya, Los Ángeles, Naranjos, Lomas de la Trinidad, Villas de San Juan, Delta, Villas de San Nicolás, El Consuelo y San Juan de Abajo, señalaron cortes de agua potable.

Sin embargo, hoy vecinos de otras colonias de la zona norte y sur de la ciudad se quejaron por las interrupciones del servicio.

“En Lomas de la Presa hay problemas con el agua, que me la cortan el fin de semana, por ejemplo, sábado y domingo en la noche o el lunes vuelve a llegar”, escribió José Juan Amézquita, de Jardines de la Presa.

“Bosques del Sur y aledañas sufrimos por la baja presión del agua desde hace varios meses, a veces bien la presión y a veces mal y no sube a los tinacos. Nos damos cuenta ya cuando no hay agua y me quedo enjabonado”, comentó José Luis KMT.

“Rinconada del Sur desde hace ocho días y la ponen un rato sin presión y no sube a los tinacos, no podemos bañarnos, ni una gota para el sanitario, trastes sucios, y obvio sin poder lavar ropa... Deberían de informar con más precisión las colonias afectadas y poder prevenir y no confiarnos... por favor digan cuándo se regularizará”, dijo Lois Villalpando.

En el comunicado Sapal agregó que realiza maniobras emergentes y mantiene activo el monitoreo sobre las zonas afectadas, por lo que “el servicio de agua potable se irá recuperando de forma paulatina en el transcurso de las próximas horas”.

Las colonias afectadas según las denuncias de usuarios de Sapal:

Jerez Ibarrilla Selvas Echeveste Consuelo Los Naranjos Delta Maravillas Alfaro Medina Presitas San Bernardo San Jerónimo Brisas del Lago La Pera Valle de Señora Misión San José Santa Rosa de Lima Colinas de Santa Julia Julián de Obregón Los Ángeles San Felipe de Jesús Colonias de Plata Manantiales Real Cayetana León I Prado Hermoso Valle de Señora La Yesca San Juan Bosco Cumbres de la Pradera Capellanía Chula Vista La Joya Los Ángeles Naranjos Lomás de la Trinidad Villas de San Juan Delta Villas de San Nicolás San Juan de Abajo San Pedro de los Hernández Loma Dorada Villas de la Luz El Carmen Joyas de Castillas Fraccionamiento Hidalgo La Azteca Piletas Bosques del Sur La Noria Rinconada del Sur Valle de Jerez Santa María del Granjeno Arboledas de Señora El Tlacuache Valle de León El Molino Condado Plus Libertad Lomas del Mirador Satélite Hilamas Quinta los Naranjos San Nicolás San Miguel Paseos del Country Ermita Echeveste Calzada de Guadalupe Buenos Aires Cañada del Refugio Medina Potrero Punta del Este Real Providencia 10 de mayo San Francisco de Asis Pedregales España Convive Vista Esmeralda San Felipe de Jesús, Carmona Brisas del Campestre Valle Hermoso Villas de Barceló San Pedro de los Hernández

