León, Guanajuato.- Personas que llegaron hoy al ‘Miércoles Ciudadano’ se llevaron la sorpresa de que hoy no instalaron la carpa de Atención Ciudadana en la Plaza Principal, esto molestó a quienes llegaron a debido a que no se informó que no habría servicio.

Hubo quienes reclamaron a la Alcaldesa de León porque no está cumpliendo con que su gobierno trabajaría 24/7 por la ciudadanía y había preferido darle importancia a una celebración patronal que atender a los ciudadanos.

“Aquí lo que no es válido es que regresen a la gente porque no hubo servicio y hay que reclamar a las autoridades que dicen que se están haciendo bien las cosas, lo cual es una mentira porque hemos venido varios ciudadanos y nos quedamos con las manos vacías. Alejandra Gutiérrez, por favor, cuando pase esto da una aviso a la ciudadanía de que no habrá servicio y evita que nos demos la vuelta y gastemos hasta acá para que no nos atiendan”, comentó Manuel González.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Manuel González manifestó su molestia porque hoy no hubo Miércoles Ciudadano. Foto: Karla Hernández.

Ante las molestias que manifestaron los asistentes a persona de Policía que resguarda el paso al inmueble, optaron por colocar una hoja con la leyenda ‘Hoy no hay Miércoles Ciudadano’ y cerraron la entrada con cintas elásticas.

“Yo venía por un apoyo económico, porque me lastime mi rodilla y ya no puedo trabajar. Quería ver si me podían dar un apoyo y me comentaron que está cerrado. También veníamos arreglar un problema del agua que ya tenemos desde diciembre que no tenemos agua y veníamos a ver lo de un convenio que no nos quieren dar. Veníamos a darle seguimiento pero que ahora hasta el otro miércoles”, comentó Rosa Piedad Almaguer, de la colonia San Miguel.

Pese a que la celebración de la Virgen de La Luz es una de las festividades más importantes de León, hubo quienes se molestaron por la suspensión del servicio que se brinda todos los miércoles ya que tuvieron que hacer el gasto de traslado para no obtener resultados.

AM