León, Guanajuato.- Ante la proximidad de la Cuaresma y Semana Santa, decenas de personas de todas las edades acuden al templo de San Francisco, en el Coecillo, a jurar dejar de tomar alcohol, aunque sea por unos meses.

El juramento se realiza en no más de 10 minutos en el atrio del templo. Primero el sacerdote entrega a los fieles una estampa con un juramento y la imagen de Jesucristo abrazando a un joven.

El Juramento que hacen. Foto: José Trinidad Méndez Valadez.

“Yo... en presencia de Dios Todopoderoso, de la Virgen Maria, del Ángel de mi Guarda y ante usted padre prometo: no tomar bebidas embriagantes, no consumir droga alguna, no fumar y no ver pornografía”, señala el juramento.

En la misma estampa los feligreses señalan el tiempo que se abstendrán de los vicios. Tras llenar el juramento, el sacerdote se acerca, los bendice y les pide que cumplan la promesa.

Además, se pone a disposición la casa de rehabilitación “Hogares San Francisco”, ubicada en la calle Monte Parnaso 502, en Loma Querétaro, en Querétaro.

Aunque también hay integrantes de grupos de Alcohólicos Anónimos, que hacen la invitación a los jóvenes a dejar los vicios.

“Lamentablemente se ha incrementado el número de jóvenes que se hacen adictos o drogadictos; muchos vienen a jurar y rompen el juramento que ellos mismos hicieron ante Dios”, expresó Juan Francisco, sacerdote.

José Francisco, de 45 años, platicó que ha estado en diferentes casas de rehabilitación donde, según contó, lo atan y golpean. Reconoció que después de salir de esos centros jura no volver a beber alcohol, pero reconoció que no dura ni una semana en regresar a las “andadas”.

Se estima que cada semana acude más de un centenar de personas al templo de San Francisco del Coecillo a jurar dejar de tomar alcohol.

