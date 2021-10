León, Guanajuato.- La niña Zoé de siete años estuvo a punto de morir envenenada, la hospitalizaron unas horas el 9 de octubre a consecuencia de envenenamiento, ella vomitaba sangre y tenía dolor de estómago intenso. Vive en la colonia Bosques El Dorado.

El veneno fue colocado por una persona ajena a su familia, al parecer un vecino con el fin de ahuyentar a las mascotas de su patio en la colonia Bosques El Dorado.

Mi hija durmió con el gatito más pequeño porque yo tuve que llevar al otro al veterinario, sentí mucha desesperación porque con ellos tienes una conexión espiritual, de amor, respeto, la verdad es que sí fue una horrible noche”, aseguró Denisse para AM.

La dosis de veneno que provocó su ingreso al Hospital Pediátrico de León fue por la convivencia con los gatos que fallecieron. El 2 de octubre murió Puchi, seis días después “El Güero” y al siguiente día, “Mini güero” de 4 meses.

Denisee salió a la una de la madrugada para intentar salvar a sus mascotas pero no lo logró, cerca de las 4 de la mañana regresó a su casa y su hija estaba dormida con el gatito más pequeño.

En el veterinario me dijeron que si lo quería dormir, yo no quería porque habíamos llegado a tiempo”, dijo Denisse en entrevista con AM.