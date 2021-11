León, Guanajuato.- Durante los primeros 10 meses de 2021, 16 mil 457 ciudadanos que han infringido el Reglamento de Policía y Vialidad en León han solicitado el cambio del pago de la multa por servicio comunitario.

Las personas que incumplen el Reglamento de Policía y Vialidad para el municipio de León, ya sea una falta de tránsito o una falta administrativa, pueden solicitar ante el Juez Cívico el cambio del pago de la multa (misma que puede ser en efectivo o con horas de arresto), por servicio comunitario.

Únicamente las personas que son detenidas por conducir en estado de ebriedad no pueden hacer este cambio.

Buscan crear conciencia en infractores con servicio comunitario

Este sistema de cambiar el pago de multas por servicios comunitarios tiene como objetivos ayudar en la economía de las familias leonesas y que sirva como un esquema de prevención, conocimiento y aprendizaje, para evitar que se vuelvan a cometer las mismas faltas y prevenir accidentes o evitar que las faltas administrativas escalen a delitos.

De las 16 mil 457 personas que solicitaron el cambio de la multa por servicio comunitario, 16 mil 122 fueron por alguna falta de tránsito y 335 por falta administrativa.

De los detenidos por faltas de tránsito, un total de 13 mil 595 personas ya cumplieron con las actividades asignadas, 137 están en proceso, 766 no cumplieron, 977 están pendientes y 647 personas optaron por pagar en efectivo.

Mientras que de las 335 personas detenidas por faltas administrativas, 233 personas cumplieron, 98 no cumplieron y 4 están pendientes.

Algunos de los lugares en los que se pueden realizar actividades de servicio comunitario son: Fundación Animare, Banco de Alimentos, Biblioteca Central Estatal, Patronato de Bomberos, Comude, Cuartel de Policía, Gimnasio Municipal, Dirección de Medio Ambiente, Parque Metropolitano, Dirección de Movilidad, entre otras.

Además, el servicio comunitario tiene un doble sentido; uno, devolver a la sociedad el documento en garantía por la infracción que cometió y aportar un poco con la mejora de la imagen de espacios públicos y a su vez, evitar un tema recurrente.

¿Cómo puedo cambiar una multa por servicio comunitario en León?

El interesado en intercambiar el pago de la multa por servicio comunitario, deberá presentarse durante los primeros 10 días hábiles a partir de la fecha de la multa ante el Juez Cívico (Delegación Cepol Norte, Poniente y Oriente), para que le sea aplicado el descuento del 90% del total del valor de la multa, ahí el Juez determinará de acuerdo a la gravedad de la falta, las horas que deberá realizar el servicio.

Del día 11 al 20 a partir de la fecha de aplicación de la multa, se le realizará un descuento del 75 por ciento del valor total; y del 21 al día 30 a partir de la fecha de la multa, se le hará un descuento del 50 por ciento del valor total, el resto será pagado en efectivo en ventanilla de Tesorería.

Si la multa no supera las 18 UMA´S (Unidad de Medida y Actualización), es decir, si no supera la cantidad de 1 mil 613.16 pesos, solo tendrá los primeros 10 días para hacer válido el descuento del cien por ciento del valor de la multa a cambio de servicio comunitario, a partir del día 11 ya no se le concederá el beneficio de realizar servicio en favor de la ciudadanía.

Posteriormente, deberá presentarse en el área de Ejecución de Sanciones de la dirección general de Prevención del Delito, ubicada en la calle Chapultepec 312, colonia Obregón. En un horario de atención de lunes a viernes de 8 am a 3:30 pm y sábados de 10 am a 2 pm.

Ahí, se determinarán las actividades a realizar, horario y fecha para dar cumplimiento. Al finalizar, se entrega una carta de término con la que, el ciudadano podrá recoger su documento infraccionado y/o realizar el pago pendiente.

MCMH

