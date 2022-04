Ley Seca: Pasa tiempo en la fila y al llegar a caja ya no le vendieron cervezas

León, Guanajuato - Atendiendo a las indicaciones por la Ley Seca, hoy, vinatas y depósito de cerveza de la ciudad continúan cerrados por la consulta de Revocación de Mandato.

La prohibición de la venta de bebidas alcohólicas entró en vigor desde la noche del sábado, previo a la apertura de casillas para la consulta de Revocación de Mandato.

La Ley Seca concluirá a la medianoche de este domingo, luego de que la ciudadanía haga valer su derecho al voto.

ADEMÁS: Acusan a Morena de usar camiones para llevar a ‘acarreados’ a votar

ADEMÁS: Están desesperados, responde PAN a Ricardo Sheffield

Ayer fui a una tienda de autoservicio a comprar cervezas, luego vocearon que después de las nueve ya no vendrían alcohol, desgraciadamente había mucha gente formada en las cajas y cuando llegó mi turno de pagar, ya no me quisieron cobrar las bebidas que llevaba porque en la espera de mi turno se llegó la hora", platicó Carlos Salgado.