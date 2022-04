Lidia Flores padece cáncer y solicita una silla de ruedas a la ciudadanía

León, Guanajuato.- Lidia Flores, de 64 años, lleva cuatro operaciones oncológicas y también le quitaron una hernia en el estómago, le extirparon un riñón, el bazo y parte del páncreas.

Pero el cáncer volvió y tiene dos tumores en lo que le queda del páncreas; todas estas cirugías le han provocado un desgaste físico tan grande que ahora le es complicado mantenerse en pie.

Ahorita traigo una malla 40 por 40 en el estómago, porque me quitaron una hernia en él, parecía que estaba embarazada, la primera vez que me detectaron el cáncer fue en 2011”, mencionó.

Lidia, de la colonia Valle Hermoso, necesita una silla de ruedas para poder trasladarse a sus citas médicas, ya que en los últimos cuatro meses ha tenido recaídas muy fuertes y la mayor parte del tiempo la pasa en consultas.

Mis pies ya no me responden y necesito andar de un lado para otro, últimamente no me he sentido muy bien”, añadió la paciente.