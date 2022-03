Elizabeth dejó a su hijo en estancia infantil para ir a trabajar y se lo entregan con arañazos en la cara

León, Guanajuato.- Una mujer denunció a la Estancia Infantil Maravillas ante la Fiscalía del Estado por lesiones que presuntamente sufrió su hijo de nueve meses mientras se encontraba al cuidado del personal en dicha estancia.

María Elizabeth “N”, de 26 años, dijo que dejó en buenas condiciones a su pequeño hijo en la estancia infantil, ubicada en la colonia Maravillas, para después ir a su trabajo.

Alrededor de la 1:30 de la tarde del jueves, recibió una llamada en la que le preguntaron el nombre completo del menor, pero no le dieron mayor explicación. Fue hasta después de dos horas que recibió otra llamada de la dueña de la estancia, quien le dijo que había llevado a su hijo a una clínica.

María Elizabeth denunció que su hijo le fue entregado con rasguños en el rostro, que dijeron que le había provocado otra niña.

Al recoger a su hijo, el menor estaba dormido y se lo entregaron tapado. María Elizabeth, mencionó que le vio algunos rasguños en la mejilla derecha, pero después se percató que traía muchos más del lado izquierdo.

“Me dijeron que fue una niña. No me dieron su nombre, ni edad ni nada, y me dicen que fue algo leve. La muchacha que cuida el área de él me dijo que quería avisarme, pero la nuera de la dueña le dijo, no le marques no es algo extremo”, comentó.

Supuestamente el menor fue lesionado desde las 9:00 de la mañana, pero no se le notificó nada, además comentó que semanas antes se había percatado de algunos otros inconvenientes con el servicio que ofrecen.

La Estancia Infantil Maravillas, es particular, cobra una cuota de 380 pesos a la semana.

“Lo único que pido es que sí se haga justicia, porque la verdad no se vale. Uno trabaja por necesidad, yo soy madre soltera, mis hijos dependen de mí nada más y de verdad no se vale que haya este tipo de situaciones”, puntualizó la joven madre.

Personal del DIF y del Instituto Municipal de la Mujer ya se acercaron a María Elizabeth, para brindarle el apoyo correspondiente.

