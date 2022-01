Marcos dormía cuando iban a ver a la Virgen y al despertar vio a su familia muerta

León, Guanajuato - Los fuertes golpes por todo el cuerpo y el agresivo zangoloteo despertaron al adolescente Marco Antonio de 15 años, pero no se pudo mover, el auto en el que viajaba con su familia se había volcado y solo pudo ver los cuerpos regados sobre la orilla de la carretera.

Marco Antonio, impotente de no poderse mover sabía que había familiares muertos, pero no podía ni pedir auxilio al número de emergencias 911, por fortuna otros familiares heridos sí pudieron hacerlo.

Quise pedir ayuda, pero no me podía mover, no podía hacer nada, fue hasta que otros familiares llamaron al 911", recordó.