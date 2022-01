León, Guanajuato.- El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, considera preocupante que un mayor número de parejas opten por vivir “arrejuntadas” y rehuyan al matrimonio y a los compromisos.

Añadió que en los últimos años los matrimonios religiosos se han reducido un 30%, es decir tres de cada diez parejas viven en unión libre.

Durante la Misa por el primer día del año, en la parroquia de la Divina Providencia, el Arzobispo de León comparó el equivocarse de profesión con el vivir un matrimonio “sin la fuerza de Dios”

“Cuando las personas no se han alimentado del sacramento del matrimonio de la fuerza de Dios, humanamente no se puede, y hoy miles de personas sólo están arrejuntadas, dadas a sus propias fuerzas y así no se puede. Se podrá tener una cara de felicidad, pero no una cara donde el tiempo no sea eterno y vida de Dios”, comentó.

Agregó que es una pena que las personas decidan sólo vivir en unión libre “porque se privan de la presencia de Dios, de la fuerza que da, y no es lo mismo tener la Gracia de Dios, pero respetamos la decisión de cada individuo, pero quien diga ser católico debe saber que el matrimonio debe ser bendecido por Dios”.

El Pastor de la Diócesis de León, hizo un llamado a los fieles católicos a hacer el bien a la sociedad, hacer obras buenas y con el tiempo eterno.

“Cuando tenemos un tiempo moral no importan los años, importa la calidad de vida, lo que se haya hecho en la vida, y no vivir cien años vacíos”, subrayó en su mensaje.

Arzobispo de León critica eutanasia y reconocimiento de infancias trans

El Arzobispo también hizo un llamado a los fieles católicos a darle sentido a su vida estando cerca de Dios y aprovechar el tiempo para crecer como personas y ayudar al prójimo.

“Estamos viviendo tiempos difíciles, en los que a este Señor de la Historia, a Dios, se le quiere echar fuera de la sociedad”.

En su mensaje del primer día del año, el Arzobispo de León criticó los avances en la legalización de la eutanasia así como el reconocimiento de las infancias trans, considerando que “van a hacer daño a la sociedad”.

Consideró que actualmente se vive una “cultura sin Dios”.

MCMH



Las noticias de AM en

Síguenos