León, Guanajuato.- “Una jueza y un juez en tu vida” llegó al Museo de Ciencias de Explora.

El destacado jurista Miguel Carbonell es el encargado de llevar esta conferencia a las 32 entidades federativas de la República Mexicana.

El objetivo de este foro es que la gente conozca el trabajo que realizan los jueces, los magistrados y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Que de esta manera se entienda cómo se está administrando la justicia en todo lo largo y ancho de la República”, mencionó el doctor Miguel Carbonell.

En entrevista para AM el jurista mencionó que es muy importante que la gente entienda cuál es el papel que le toca jugar a cada autoridad.

Explicó que un juez no está a favor o en contra en una audiencia y sólo le toca informar la resolución del caso.

“Un juez no es un órgano de investigación, no recaba pruebas, no tiene a su cargo integración de carpetas de investigación, el juez revisa aquello que le hacen llegar. El juez resuelve con base en lo que tiene, no puede inventar por eso es importante que los asuntos lleguen bien investigados con las aportaciones suficientes para dictar lo que la ley determine”, mencionó.

Miguel Carbonell en la conferencia ‘Una jueza y un juez en tu vida” que dio en Explora de León. Foto: José Francisco Véjar Mares.

Y es que es muy común que a los jueces federales se les reprocha las malas actuaciones de Fiscalías o la tarea de la Policía que es prevenir los delitos.

Ante ello, la charla del jurista Miguel Carbonell, que visita cada Estado del país, es para explicar con claridad las acciones de los jueces federales.

La conferencia en León tuvo buen aforo de estudiantes de derecho de las universidades de Ibero, De La Salle, UDL y sobre todo organizaciones de asociación civil.

“Después de la exposición se da un acercamiento con organizaciones de asociación civil para que ellas con toda libertad planteen lo que piensen que son áreas de mejora para la justicia en México”, finalizó así el doctor Carbonell a unos minutos de su conferencia.

AM