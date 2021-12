León, Guanajuato.- Desde el martes Jorge Hernández perdió su mochila por una distracción en el fraccionamiento Jardines del Moral, ya que la dejó arriba de su auto y cuando arrancó se le olvidó que la dejó en el toldo. AM compartió su caso y datos en redes sociales y gracias a ello, Jorge pudo recuperar su mochila con sus cosas.

“Sé que tuve la distracción de perderla pero agradezco porque se hizo la difusión en redes sociales y mucha gente empezó a ayudarme a compartir donde la había perdido”, señaló.

Tras la publicación de Periódico AM en redes sociales, el joven recibió varias llamadas y comentarios sobre mochilas similares a la suya, pero ninguna era la de él.

“Me sorprendió que habían muchas mochilas perdidas pero no era la mía. Pasaron varios días y ya me había resignado, no tuve forma de rastrearla porque no contaba con la conexión “, dijo.

Jorge Hernández pudo recuperar su mochila y iPad que perdió por un descuido. Foto: especial

Recibe ‘milagro navideño’ gracias a la red

El viernes por la tarde recibió la llamada del milagro, el señor Martín contó que vio la mochila caer del auto y la recogió, incluso siguió al Jorge para entregarla pero nunca prestó atención a los avisos del claxón.

“El viernes me marcó y me dijo que vio la publicación en Facebook gracias al Periódico AM, me pasó su dirección por Bulevar Hidalgo y muy amable me devolvió la mochila”, contó Jorge.

Martín le señaló que no era una coincidencia y que lo mejor era apoyarse.

“Me quedo con ese mensaje, él me dijo que si todos cambiáramos la forma de pensar sería una mejor sociedad, literal me dijo lo que no es de nosotros y si hay forma de devolverlo a la persona es mejor”, finalizó.

