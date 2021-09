Compra Municipio de León uniformes, pero no para policías

León, Guanajuato.- El Municipio de León aprobó la compra de uniformes, pero no para policías, sino para otras dependencias municipales.

La compra de uniformes para actividades operativas, materiales de construcción, equipo de cómputo para oficinas y la ampliación de un contrato para tabletas escolares, todo por un monto de 6.3 millones de pesos, fue aprobada por el Comité de Adquisiciones.

En la licitación de adquisición de vestuario y uniformes para actividades operativas para varias dependencias, los contratos suman un total de un millón 844 mil pesos.

La semana pasada, el Comité de Adquisiciones declaró desierta la licitación para la compra de uniformes para policías debido a que los proveedores no cumplieron con los requisitos de la convocatoria. Foto: Staff AM.

Entre las dependencias solicitantes están las direcciones de: Archivo, Participación Ciudadana, Fiscalización y Control, Medio Ambiente, Movilidad, Policía, Comercio y Consumo, Pipas Municipales, Programas Estratégicos, Juzgados Cívicos.

Se trata de una compra distinta a la de los uniformes para los policías municipales, cuya licitación la semana pasada fue nuevamente declarada desierta porque los proveedores no cumplieron requisitos. Hasta octubre se prevé que emitan el fallo.

La compra se asignó a los cuatro proveedores con las mejores propuestas: Corporación Lanera México (1 millón 461 mil pesos), Javier Mendoza Zárate (252 mil 184), Fábrica de Ropa León Industrial (99 mil 182) y Comercial Jid (31 mil 179).

Dos partidas se declararon desiertas (tres proveedores ofertaron pero no cumplieron técnicamente) y se avaló asignar a las mejores propuestas.

Se trata de 222 mil 372 pesos para 300 piezas de camisola pie tierra manga larga guardia administrativo (custodios) y otra por 15 mil 265 pesos para 40 pantalones de mezclilla caballero.

La regidora por Morena cuestionó que otra vez haya partidas desiertas. “Estamos haciendo mal las cosas, no hay un estudio de mercado como tiene que ser, o no sé qué está fallando. ¿Por qué no cumplen?, hay que escuchar a los proveedores”.

La presidenta del Comité, síndica Leticia Villegas Nava, le respondió: “Si los que están participando leen los requerimientos ¿para qué participan si no tienen la capacidad?, tienen uniformes guardados y quieren que sean los que se reciban”.

El tesorero Enrique Sosa Campos agregó que se realizan los estudios de mercado por consulta telefónica y la evaluación de las prendas es física, y por legalidad “no se pueden avalar prendas que no cumplan con las especificaciones técnicas”.

La regidora Ana María Carpio apuntó que en las desiertas un aspecto que no cumplieron fue en el logotipo, lo cual es importante apegarse para evitar copias.





Municipio de León: Las otras compras

Otro fallo aprobado fue para la adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información para diversas dependencias por un monto de 2 millones 645 mil.

La asignación fue a ocho proveedores, los de contratos mayores son: DDR México (107 mil 897), Virtualización Empresarial y Tecnologías Avanzadas (493 mil 696), Grupo 27 Doce (878 mil 856) y MC Microcomputacion del Bajío (un millón 023 mil 468).

Otro fallo aprobado fue la compra de otros materiales y artículos de construcción y reparación para varias dependencias (Educación, Obra Pública, Movilidad).

El monto total fue por un millón 555 mil pesos para 10 proveedores, los de mayor monto son: Angélica Hernández Arrona (167 mil 214 pesos), Constructora Torre Alta (220 mil 390), Gabriela Romero Acosta (381 mil 274), Prevalgon (657 mil 464).

Por último se avaló la ampliación del contrato que previamente se asignó a Ezequiel Aguilera García para la compra de “Tabletas para Educación Municipal 2021”. El fallo inicial fue por $972,938 para adquirir 280 piezas a entregar a 56 escuelas.

La ampliación al mismo proveedor será por 291 mil 881 pesos para 84 tabletas más que se entregarán en las mismas 56 escuelas para beneficiar a más estudiantes.

LALC

