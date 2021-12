Municipio de León comprará nueva camioneta blindada para mandos de seguridad

León, Guanajuato.- El Comité de Adquisiciones Municipal aprobó la emisión de la licitación pública nacional para comprar una camioneta blindada de ocho cilindros para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, específicamente para mandos de seguridad del municipio.

La justificación que envió esta dependencia fue que el estado de una de las camionetas blindadas con las que cuenta el municipio no es el óptimo para las labores de los altos mandos de la corporación, además de que a cada rato se manda al taller, lo cual resulta caro.

El síndico José Arturo Sánchez Castellanos aclaró que no se definió en esa sesión para quién es la camioneta, pues la asignación la harán de manera interna en esa dependencia.

Carlos Chávez, funcionario del comité, explicó que cuando se compre la camioneta nueva blindada, se dará de baja otra igual, la más vieja.

Durante la sesión del comité, la Secretaría de Seguridad y Protección expuso que la necesidad de comprar esta camioneta surge de brindar la seguridad y protección a los altos mandos, dotándolos del equipo necesario para hacer frente a la inseguridad que prevalece en el país, el estado y los municipios.

Buscan cambiar unidad vieja por seguridad

“El parque vehicular de esta secretaría es insuficiente y no cuenta con las condiciones óptimas para satisfacer las necesidades operativas y de traslado de los altos mandos, en base (sic) al reporte de unidades blindadas de talleres mecánicos municipales.

“En donde se puede apreciar que se ha gastado mucho dinero en sus mantenimientos. Tienen además mucho kilometraje y las unidades son muy viejas”.

Además tanto la empresa blindajes CPEM como la empresa Empowered Armor emitieron peritajes donde se considera que la unidad que será sustituida ya se encuentra muy desgastada.

Reparaciones ya son incosteables

De las 8 camionetas blindadas con las que cuenta el Municipio de León, la más vieja que se compró es de 2013 para la Secretaría de Seguridad.

Aunado a esto, sus reparaciones ya son incosteables, lo que ha ocasionado que se descomponga la unidad cuando van a comisión o reuniones de trabajo, por lo cual llega tarde y se traslada al alto mando en una unidad que no está blindada.

“Es de resaltar la necesidad de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana el dotar con resguardo para los altos mandos para los traslados a sus reuniones de trabajo, dentro y fuera de este municipio”.

León colinda con estados y municipios donde los delitos como extorsiones, robos, secuestros, venta de drogas y homicidios de alto impacto van a la alza.

Adicionalmente dichas unidades son necesarias cuando se realizan operativos con otros niveles de gobierno.

Recuerdan ataques a directivos de seguridad

La Secretaría agregó que el crimen organizado ha realizado atentados contra personal operativo y el alto mando de corporaciones policiacas. Y mencionaron los ejemplos.

El 14 de noviembre de 2019, atacaron a balazos al Secretario de Seguridad de Celaya. El 26 de junio de 2020, sufrió un atentado el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México Omar García Harfuch. El 20 de octubre de 2021 atacaron tres casetas de policía en León, dejando un política muerto y dos lesionados.

El síndico José Arturo Sánchez Castellanos agregó que con esto se pretende empezar a renovar el parque vehicular que tiene el Municipio, y que las 8 camionetas se renueven paulatinamente.

“Pero no podemos postergarlo más, porque la seguridad a nivel nacional es una prioridad para todos. Y los atentados a quienes son los responsables de seguridad se dan en todas las latitudes del país”.

Sobre la licitación, la venta de bases se realizará los días 21, 22 y 23 de diciembre, la junta de aclaraciones el 3 de enero, la apertura de propuestas el 6 de enero y el fallo el 17 de enero.

La regidora Gabriela Echeverría señaló que será un proceso de menos de un mes. Así que deseó que se pueda llevar de buena manera.

Asignan a proveedor para comprar 13 patrullas

En otro punto, el Comité también dio el fallo de la compra de 13 patrullas para Policía Vial. Se le asignó a la empresa Soni Campestre, SA de CV por 5 millones 881 mil 220 pesos.

Compraron bases seis empresas, pero sólo cuatro presentaron propuestas técnicas y económicas, que fueron: Grupo Torres Corzo Automotriz del Bajío, Grupo Nova Sapi y Vehículos de Guanajuato.

La regidora Gabriela Echeverría, de Morena, comentó que dos de los proveedores comentaron que se está dirigiendo a una sola marca, lo que impedirá que la convocatoria tenga un abanico de posibilidades en cuanto a precio, calidad y desempeño lo cual desprendería una adquisición que no sería en las mejores condiciones.

Y que por ello no se les permitió la libertad de participación, por lo que pidieron. “Pero me preocupa mucho más que no hubiera habido una respuesta”, señaló.

Un funcionario del Comité de Adquisiciones le explicó que se les dijo a estos postulantes que sí se aceptaron sus propuestas, tanto así que uno de esos dos proveedores fue al que se le asignó la compra de los vehículos.

El regidor Hildeberto Moreno, del PAN, señaló que el Reglamento de Adquisiciones señala que no se pueden solicitar marcas específicas, salvo que existan razones técnicas debidamente justificadas por las áreas solicitantes.

