León, Guanajuato.- En noviembre, la Presidencia Municipal de León tuvo un “desahorro” (así lo llamó la tesorera) de 23 millones de pesos, que en realidad es un déficit, pues sus gastos fueron mayores a los ingresos.

Así lo dio a conocer Graciela Rodríguez, Tesorera municipal, al dar el informe de los ingresos durante la sesión de Ayuntamiento.

Y es que reportó que durante noviembre ingresaron a las arcas municipales 428 millones 990 mil 857 pesos pero gastaron 452 millones 88 mil 820 pesos.

En el desglose de los rubros, mencionó que se gastaron 2 mil 181 millones de pesos en noviembre en servicios personales, y de las dependencias que más gastaron fueron: Secretaría de Seguridad Pública erogó más con 56% y la Tesorería con 5.95%. Además hubo 302 millones erogados en materiales y suministros.

En otro tema, sobre modificaciones al Presupuesto de Egresos de 2021, la regidora Gabriela Echeverría, de Morena, consideró que el objetivo de la reestructura era el ahorro, por lo que reclasificar 66 millones no podría ser destinado a una partida específica, por lo tanto no estuvo de acuerdo con ese traspaso. Pero a la hora de la votación no fue aprobada.

