Nadie instala señaléticas de advertencia donde tren mató a papá y 4 niños en León

León, Guanajuato - Al cruce del tren donde ayer ocurrió el accidente que dejó a un adulto y cuatro niños muertos, le hace falta señaléticas que adviertan el paso ferroviario, pues únicamente existe un letrero rojo de “Alto” junto con otro de “Cruce de Ferrocarril”, pero después del primero.

Sin embargo, en virtud de que existen una pequeña carretera de un sentido y un camino de terracería, ambos paralelos al bulevar Timoteo Lozano, en los cuatro costados de ambas vialidades, antes de cruzar la vía del tren no existe absolutamente ningún letrero que advierta de este paso de la máquina.

Los únicos dos letreros, pequeños, están después del cruce en un sentido, de tal manera que un conductor distraído o que circule en la noche no lo verá hasta que esté ya sobre el cruce de las vías.

Los cruceros del ferrocarril sobre el bulevar Timoteo Lozano están abandonados, no hay señaléticas y una de ellas está tirada entre la maleza. FOTO: Óscar Camargo.

Así lo constató AM en un recorrido que hizo por el lugar hoy, un día después de que un hombre, sus dos hijos y otros dos niños murieron al ser arrollados por el tren cuando intentaron ganarle el paso frente a la colonia 10 de Mayo.

La pequeña carretera pavimentada parte de abajo del paso elevado del Timoteo Lozano y mide aproximadamente unos 200 metros de longitud, hasta llegar al cruce con la vía del tren.

En todo ese tramo no hay ni una sola señalética de ningún color: ni verde, ni blanca ni roja ni amarilla, nada que advierta de la cercanía del cruce.

El camino de terracería parte de otro lado, pero también es paralelo al Timoteo Lozano. Mide aproximadamente lo mismo que la carreterita. Pero igual que ésta, no tiene absolutamente ninguna señalética que pida disminuir la velocidad porque muy cerca hay un cruce con la vía del tren.

El cruce donde falleció el papá con sus hijos y otros dos niños no tiene plumas de prevención. FOTO: Catalina Reyes.

Por ambas situaciones, los conductores que no sean de esa zona no se darán cuenta hasta llegar al sitio. Y si es de noche, es menos probable.

AM estuvo en el lugar un buen rato esta mañana y observó que hay un flujo constante de vehículos, sobre todo compactos, de habitantes del lugar, pero también son frecuentes las motocicletas, bicicletas, camionetitas repartidoras de servicios o productos, como el gas y hasta carretas.

Todos reducen su velocidad al llegar al cruce con los durmientes, pero podría suceder que alguien que no sea de la zona no se dé cuenta del paso de las vías, porque no hay casi ningún letrero que lo advierta.

Incluso hay gente que cruza a pie o se va caminando por las vías.

AM solicitó desde temprano una entrevista a Comunicación Social de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para conocer la razón por la cual casi no hay señalética, pero hasta la 1:45 no había respuesta.

Este domingo por la mañana, hasta el mediodía, había varios agentes de Tránsito Municipal, con sus respectivas motocicletas, vigilando el cruce del bulevar Timoteo Lozano con bulevar Delta, donde se instala el tianguis de los domingos. Pero no había ninguno de ellos en el cruce donde el sábado ocurrió el fatal accidente.

En la zona ferroviaria de pronto hay vigilancia, pero no señaléticas que advierten el paso del tren. FOTO: Óscar Camargo.

De los 5 cruces que hay sobre las vías del tren sobre el bulevar Timoteo Lozano, el tramo que comprende desde bulevar Delta hasta el Miguel de Cervantes Saavedra, solo existen dos plumas de seguridad.

Los cruces ferroviarios del área antes mencionada, evidencian abandono por parte de las autoridades, a lo que se suma la imprudencia de conductores que intentan ganarle el paso al tren.

En los cruceros ferroviarios del bulevar Timoteo lozanon se nota la falta de señaléticas. FOTO: Óscar Camargo.

En diversos cruceros del ferrocarril se constató la falta de plumas y campanas, además de que no hay señalizaciones impresas en el pavimento para indicar a los conductores que se aproximan a las vías.

Familiares de las víctimas que fueron arrolladas por el tren la tarde de ayer, cuando intentaban cruzar la vía a la altura de la calle Madre Tierra, así como otros vecinos pidieron de manera encarecida que se intervenga para que se construya un puente peatonal en el lugar.

Ya que en el cruce de la vías del tren que dividen las colonias 10 de mayo y la comunidad San Juan de Abajo, así como a la altura del Camino a Providencia, bulevar San Pedro y calle Independencia, donde no hay pluma, cuando el tren se acerca conductores pisan el acelerador para ganar el paso.

El tren se tarda muchísimo", dijo Jesús Urrutia, quien esperaba en su auto mientras pasaba la locomotora, "por eso uno le intenta ganar para no perder tiempo. Ahora no lo hicimos porque ya venía muy cerca", comentó.

Coinciden en señalar que la solución sería la construcción de un puente peatonal con lo cual se evitarían riesgos de ser atropellados y de la pérdida de tiempo, como sucede actualmente por el paso del ferrocarril.

