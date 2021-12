Guanajuato.- Con la presunta intención de evitar el pago de una reparación integral de daño, la Fiscalía General del Estado desconoció a Laura Elena Díaz Infante, viuda de Jorge González Topete, como víctima indirecta.

Esta decisión fue tomada el pasado 23 de noviembre y de acuerdo con la afectada y su abogado defensor, José de Jesús Ortega de la Peña, fue citada en el Ministerio Público de forma sorpresiva a una diligencia, a la que se le advirtió que si no acudía, sería multada.

De manera completamente arbitraria, la agente del Ministerio Público emitió un auto en el que resolvió que ahora Laura Elena no era víctima indirecta, porque se desechó su recurso que interpuso contra el no ejercicio de la acción penal. No obstante que en ningún momento desde noviembre de 2015 se le ha reconocido de manera ininterrumpida esa calidad”, informaron a través de un comunicado.